Назван самый эффективный способ защитить ребёнка от ротавируса

Венгерские ученые обнаружили, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии, которые сопровождаются усталостью, головокружением, онемением конечностей и ломотой в костях. Об этом информирует журнал Frontiers in Endocrinology.