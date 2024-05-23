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Назван самый эффективный способ защитить ребёнка от ротавируса

Врач Поздняков рекомендовал вакцинироваться
23 мая 2024, 17:35
Фото: iStock/Smederevac

Фото: iStock/Smederevac

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, к. м. н Андрей Поздняков заявил, что наиболее эффективной мерой по защите ребёнка от ротавируса является вакцинация.
«Даже когда у человека уже всё хорошо, прошла рвота, то выделение вируса с фекалиями остаётся. Он может быть потенциальным источником инфекции. Вакцинация от ротавирусной диареи даёт не стопроцентный иммунитет, но достаточно надёжно защищает от тяжёлых форм заболевания. Если вакцинированный человек и заболеет, то с высокой долей вероятности он перенесёт это легко», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.

Хотя строгих требований по вакцинации от ротавируса нет, привиться от заболевания всё же стоит, считает эксперт.



А врач-дерматолог Клиники Профессора Калинченко, клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Светлана Ковалева заявила о том, что кроме различных вирусов кишечнику значительно вредит и микропластик.

Она описала микропластик как мельчайшие частицы пластика, которые могут ежедневно попадать в организм при проглатывании и вдыхании. При этом она добавила, что такие частицы внутри организма вредят всем системам.

«Токсические эффекты имеют разнообразное проявление. Нарушаются метаболизм и иммунные реакции, возникает дисфункция кишечника, затрудняется работа мозга и т. д. Имеют значение форма, длительность контакта и концентрация микропластика», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ковалева.

В этой связи специалист рекомендовала исключить применение пластиковой посуды, пластиковых протезов, бумажных стаканов, металлических консервных банок и других подобных предметов.

Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.

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В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга
23 мая 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли родить женщине, которой дважды удаляли злокачественную опухоль головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 33-летняя пациентка на раннем сроке беременности. Ранее она перенесла нейрохирургическую операцию по удалению злокачественной опухоли мозга, а также шесть курсов химио- и лучевой терапии. Однако опухоль вновь начала расти, что привело к повторной операции и дополнительным курсам лечения.

В связи с беременностью пациентке понадобилось наблюдение не только нейрохирургов и онкологов, но и акушеров, знающих особенности подобного заболевания.
«При беременности с таким диагнозом есть риск рецидива заболевания и нарастания неврологической симптоматики. Физиологические изменения в организме беременной могут стать причиной повторного развития осложнений. Однако грамотно подобранное лечение и работа врачей разных специальностей помогли избежать их», – рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.
На 40-й неделе беременности женщине провели кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 2970 г и ростом 49 см. Сейчас мать и новорождённый уже выписаны.

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Врач-аллерголог Критченко рассказала, как можно победить аллергию
23 мая 2024, 12:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С наступлением весны на улицах появилось пыление сорных трав и злаков, что является главным врагом аллергигов.

«Прежде всего нужно убедиться, что у вас действительно аллергия, а не обычный насморк или кожное заболевание. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или педиатру. Он запишет вас на приём к аллергологу. В поликлинике можно сделать кожные пробы. Также людям, склонным к аллергии, необходимо соблюдать гипоаллергенный быт. Регулярная влажная уборка, минимизация «пылесборников», таких как ковры и мягкие игрушки, регулярная стирка постельного белья помогут снизить воздействие аллергенов», — подчеркнула врач-аллерголог Виктория Критченко.

Стоит отметить, что к врачу-аллерголоку можно попасть на прием по направлению от терапевта или педиатра.

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#рекомендации
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Назван необычный ранний признак сахарного диабета
Frontiers: головокружение и онемение конечностей могут сигнализировать о диабете
23 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Maya23K

Венгерские ученые обнаружили, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии, которые сопровождаются усталостью, головокружением, онемением конечностей и ломотой в костях. Об этом информирует журнал Frontiers in Endocrinology.
Отмечается, что у людей с повышенным риском развития диабета вероятность возникновения парасимпатической невропатии была на 5,9 единиц выше по сравнению со здоровыми людьми. Под парасимпатической невропатией понимают повреждение одного или нескольких нервов, регулирующих расслабление органов и систем.

Ученые также обнаружили, что высокий риск развития диабета взаимосвязан с патологией, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности и тонуса сосудов из-за повреждения волокон вегетативной нервной системы.

Специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью при регулярных головокружениях, ощущениях слабости и покалывания в конечностях.

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Врач Жемчугов допустил появление новых пандемий
22 мая 2024, 23:38

Фото: iStock/Ca-ssis

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил о том, что в мире вполне возможны новые пандемии, вызванные вирусами и микробами.
«Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, так как эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая», — отметил в беседе с Pravda.Ru Жемчугов.

При этом специалист призвал не паниковать на фоне сообщений о новом штамме коронавируса FliRT, добавив, что этого не надо бояться, а надо быть просто подготовленными ко всему.

Ране сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако отмечалось, что он не представляет существенной угрозы.

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Назван самый эффективный метод бросить пить водку
Хирург Умнов рекомендовал обращаться к врачам
22 мая 2024, 23:10

Фото: iStock/Igor Dudchak

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что наилучшим способом бросить пить водку является обращение к врачам за медицинским лечением.
«Самостоятельно алкоголик с зависимостью от водки не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем он проводит реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — пояснил в беседе с NEWS.ru врач.

Он напомнил, что регулярное употребление водки уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг.

Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

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#здоровье
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Российские учёные установили связь между погодой и риском смерти от COVID-19
22 мая 2024, 22:40

Фото: iStock/summerphotos

Учёные Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН установили, что перепады погоды могут усугубить состояние больных коронавирусом вплоть до летального исхода.
Науке известно, что температура воздуха является одним из факторов, влияющих на динамику заболевания. Так, если температура меняется более чем на 3°C, то количество госпитализаций с ковидом растёт.

«Именно каждое краткосрочное падение дневных температур на 3°C и более приводит к росту госпитализаций через 1-3 дня. Это практически неизбежно. Понимая эту сложную динамику, мы можем разработать более эффективные стратегии контроля и смягчения последствий эпидемий, связанных с респираторными заболеваниями», – прокомментировал в беседе с Газета.ру руководитель научного проекта Александр Ишматов.

Ранее сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет существенной угрозы.

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Россиянам раскрыли диету для профилактики инсульта
Врач Чуракина рекомендовала съедать 500 г фруктов в день
22 мая 2024, 22:32

Фото: iStock/AlexRaths

Эндокринолог-диетолог Елена Чуракина заявила, что для профилактики инсульта рекомендуется съедать 500 г фруктов в день.
«Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей, в количестве около 500-600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина», – объяснила в беседе с Газета.ру специалист.

Вместе с тем в свой рацион желательно включить ненасыщенные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, льняном и оливковом маслах.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.

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#здоровье
#диета
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Выездная бригада подмосковных врачей с начала года осмотрела 4,5 тыс. детей
22 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездная бригада врачей НИКИ детства в этом году проверила здоровье почти 4,5 тыс. детей из разных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Медики разъезжают по региону в мобильном комплексе, оснащённом клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса. Состав бригады определяют исходя из потребностей каждого населённого пункта. Обычно на работу выезжают невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с начала 2024 года передвижная поликлиника совершила 55 выездов. По итогам осмотров в многопрофильный стационар НИКИ на углубленное обследование направили более 200 детей.

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#московская область
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В Подмосковье прооперировали ребенка с гнойным воспалением кости
22 мая 2024, 15:52

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

Детские врачи двух областных больниц прооперировали пациентку с гнойным воспалением кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 12-летняя девочка попала с диагностированным посттравматическим хроническим остеомиелитом.

«В декабре прошлого года ребенку был проведен первый этап хирургического лечения в нашей больнице.На этот раз мы произвели костную пластику дефекта лучевой кости с пересадкой пациенту собственной ткани.На этапе подготовки к операции мы провели компьютерную томографию с контрастированием для выявления наиболее подходящей для выделения и пересадки артерии на голени», — поделился главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Операция длилась более 5 часов. В работе использовался микроскоп, который позволяет хирургу видеть и сшивать даже самые тонкие кровеносные сосуды.

​Сейчас девочка проходит ​восстановительный период дома.

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#врачи
#операция
#операции
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