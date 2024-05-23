Назван самый эффективный способ защитить ребёнка от ротавируса

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Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, к. м. н Андрей Поздняков заявил, что наиболее эффективной мерой по защите ребёнка от ротавируса является вакцинация.
«Даже когда у человека уже всё хорошо, прошла рвота, то выделение вируса с фекалиями остаётся. Он может быть потенциальным источником инфекции. Вакцинация от ротавирусной диареи даёт не стопроцентный иммунитет, но достаточно надёжно защищает от тяжёлых форм заболевания. Если вакцинированный человек и заболеет, то с высокой долей вероятности он перенесёт это легко», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.
Хотя строгих требований по вакцинации от ротавируса нет, привиться от заболевания всё же стоит, считает эксперт.
А врач-дерматолог Клиники Профессора Калинченко, клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Светлана Ковалева заявила о том, что кроме различных вирусов кишечнику значительно вредит и микропластик.
Она описала микропластик как мельчайшие частицы пластика, которые могут ежедневно попадать в организм при проглатывании и вдыхании. При этом она добавила, что такие частицы внутри организма вредят всем системам.
«Токсические эффекты имеют разнообразное проявление. Нарушаются метаболизм и иммунные реакции, возникает дисфункция кишечника, затрудняется работа мозга и т. д. Имеют значение форма, длительность контакта и концентрация микропластика», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ковалева.
В этой связи специалист рекомендовала исключить применение пластиковой посуды, пластиковых протезов, бумажных стаканов, металлических консервных банок и других подобных предметов.
Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.
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