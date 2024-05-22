Россиянам раскрыли диету для профилактики инсульта

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Эндокринолог-диетолог Елена Чуракина заявила, что для профилактики инсульта рекомендуется съедать 500 г фруктов в день.
«Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей, в количестве около 500-600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина», – объяснила в беседе с Газета.ру специалист.
Вместе с тем в свой рацион желательно включить ненасыщенные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, льняном и оливковом маслах.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
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Мелисса Тимофеева