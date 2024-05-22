Жажда и мелкие порезы: Химкинские врачи назвали неочевидные симптомы диабета

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Диабет II типа – самое распространённое заболевание эндокринной системы. По данным ВОЗ им страдает почти половина населения земного шара в возрасте старше 45 лет и рост заболеваемости продолжается. В России 4 миллиона выявленных больных и около 6 миллионов людей, которые не знают о своей болезни.
О том, какие симптомы могут говорить о развитии диабета и как предотвратить возникновение этой болезни, в беседе с «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.
По словам врачей, наиболее страшны осложнения, которые могут возникнуть у людей, страдающих диабетом. Постоянно повышенное содержание глюкозы в крови может привести к инфарктам, инсультам, почечной недостаточности, слепоте, а также трофическим язвам нижних конечностей. Последнее зачастую заканчивается ампутацией конечностей.
Как уточнили специалисты, к диабету может привести нездоровый образ жизни: злоупотребление сладким, мучным, алкоголем и различными обработанными продуктами, содержащими трансжиры. К развитию диабета также может привести сидячий образ жизни и постоянные стрессы. Ожирение значительно повышает риск развития диабета, потому что излишняя жировая ткань снижает чувствительность клеток организма к инсулину.
Большую роль в развитии диабеты имеет наследственность. Если у одного родителя был диабет, вероятность развития у ребёнка – 80%, при болезни обоих родителей риск увеличивается до 100%. Тем не менее, даже в этом случае развитие этого страшного заболевания можно предотвратить при помощи здорового образа жизни.
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках диабета обратиться к специалисту.
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По словам врачей, наиболее страшны осложнения, которые могут возникнуть у людей, страдающих диабетом. Постоянно повышенное содержание глюкозы в крови может привести к инфарктам, инсультам, почечной недостаточности, слепоте, а также трофическим язвам нижних конечностей. Последнее зачастую заканчивается ампутацией конечностей.
«Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащённое мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу», — предупредили медики.
Как уточнили специалисты, к диабету может привести нездоровый образ жизни: злоупотребление сладким, мучным, алкоголем и различными обработанными продуктами, содержащими трансжиры. К развитию диабета также может привести сидячий образ жизни и постоянные стрессы. Ожирение значительно повышает риск развития диабета, потому что излишняя жировая ткань снижает чувствительность клеток организма к инсулину.
Большую роль в развитии диабеты имеет наследственность. Если у одного родителя был диабет, вероятность развития у ребёнка – 80%, при болезни обоих родителей риск увеличивается до 100%. Тем не менее, даже в этом случае развитие этого страшного заболевания можно предотвратить при помощи здорового образа жизни.
«Необходимо нормализовать вес, снизить калорийность пищи на 15-30% и заниматься физической активностью 150 минут в неделю аэробными нагрузками и 1-3 раза в неделю силовыми», — уточнили в Химкинской областной больнице.
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках диабета обратиться к специалисту.
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Евгения Парфентьева