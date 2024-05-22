Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Жажда и мелкие порезы: Химкинские врачи назвали неочевидные симптомы диабета

Жажда и мелкие порезы: Химкинские врачи назвали неочевидные симптомы диабета

22 мая 2024, 14:24
Фото: iStock/Maya23K

Фото: iStock/Maya23K

Диабет II типа – самое распространённое заболевание эндокринной системы. По данным ВОЗ им страдает почти половина населения земного шара в возрасте старше 45 лет и рост заболеваемости продолжается. В России 4 миллиона выявленных больных и около 6 миллионов людей, которые не знают о своей болезни.
О том, какие симптомы могут говорить о развитии диабета и как предотвратить возникновение этой болезни, в беседе с «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.

По словам врачей, наиболее страшны осложнения, которые могут возникнуть у людей, страдающих диабетом. Постоянно повышенное содержание глюкозы в крови может привести к инфарктам, инсультам, почечной недостаточности, слепоте, а также трофическим язвам нижних конечностей. Последнее зачастую заканчивается ампутацией конечностей.



«Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащённое мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу», — предупредили медики.

Как уточнили специалисты, к диабету может привести нездоровый образ жизни: злоупотребление сладким, мучным, алкоголем и различными обработанными продуктами, содержащими трансжиры. К развитию диабета также может привести сидячий образ жизни и постоянные стрессы. Ожирение значительно повышает риск развития диабета, потому что излишняя жировая ткань снижает чувствительность клеток организма к инсулину.

Большую роль в развитии диабеты имеет наследственность. Если у одного родителя был диабет, вероятность развития у ребёнка – 80%, при болезни обоих родителей риск увеличивается до 100%. Тем не менее, даже в этом случае развитие этого страшного заболевания можно предотвратить при помощи здорового образа жизни.

«Необходимо нормализовать вес, снизить калорийность пищи на 15-30% и заниматься физической активностью 150 минут в неделю аэробными нагрузками и 1-3 раза в неделю силовыми», — уточнили в Химкинской областной больнице.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках диабета обратиться к специалисту.

Читайте также:

Озвучены симптомы, при которых нужно срочно провериться на диабет

Врач Каратаева: Жир на животе может указывать на диабет и рак

В МОНИКИ пациентке удалили опухоль надпочечника, вызвавшую диабет
#врач
#химки
#болезни
Подмосковные власти сменят подрядчика для завершения капремонта поликлиники в Дзержинском
22 мая 2024, 13:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Московской области приняли решение сменить подрядчика, чтобы завершить капитальный ремонт взрослой поликлиники в городском округе Дзержинский. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Поликлиника на 750 посещений в смену расположена в здании 1975 года постройки. Готовность объекта – 52%. Строители заменили перекрытия, укрепили фундамент, оконные и дверные проёмы, возвели межкомнатные перегородки. Однако работы были приостановлены по вине подрядчика, поэтому было принято решение о его замене. В августе будет заключён контракт с новым.
«В поликлинике, где сейчас ведётся капремонт, возникли проблемы с подрядчиком, который нас подвел. Поэтому мы его меняем на надёжного», – пояснил губернатор.
Планируется, что поликлинику приведут к региональному стандарту: удобно расположат кабинеты, разделят потоки посетителей, обустроят комфортные зоны ожидания, облагородят прилегающую территорию. В планах также – закупить 13 единиц медоборудования, в том числе аппарат УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, энцефалограф и спирограф. Окончание работ планируется на конец этого года.

Завершения работ ждут 47 тысяс жителей. На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории больницы, а женская консультация – в корпус гинекологического отделения. Маммографию и рентген проводят в стационаре.

Помимо этого, планируется открыть еще один филиал поликлиники – на улице Доркина. Там будут принимать терапевт, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, онколог и гастроэнтеролог. В здании предусмотрены и процедурные кабинеты.

Сейчас ведётся закупка мебели и оборудования. А на 2025-2026 годы запланировано капитально отремонтировать главный корпус стационара Дзержинской городской больницы.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил в Дзержинском ход строительства большого образовательного комплекса.

Читайте также:

Воробьёв поставил задачу открыть образовательный комплекс в Дзержинском 1 сентября 2025 года

Воробьёв анонсировал открытие нового здания Физмат-лицея к началу учебного года

Воробьёв назвал срок окончания строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде
#андрей воробьёв
#губернатор
#дзержинский
#капремонт
#поликлиника
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино проведут Единый день диспансеризации для жителей округа
22 мая 2024, 12:39

Фото: istockphoto / demaerre

Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Диспансеризация пройдет с 9:00 до 14:00 в поликлиниках Пушкино, Мамонтовки, Лесной, Клязьмы, Правдинского, Софрино, Анушкино и Ивантеевки.

«Записаться на диспансеризацию можно на портале, через службу 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС», — объяснили в пресс-службе администрации.

Кроме этого, в администрации подчеркнули, что следующий единый день диспансеризации запланирован на 8 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.

Читайте также:

В Пушкино врачи спасли молодого человека с гнойным отитом среднего уха

Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе

Жителей Ивантеевки предупредили о новых способах мошенничества через телефон
#диспансеризация
#пушкино
#паспорт
#медосмотр
#полис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино врачи спасли молодого человека с гнойным отитом среднего уха
22 мая 2024, 12:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Пушкино врачи спасли молодого человека, который едва не погиб из-за ватных палочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Парень обратился в больницу хроническим заболевание и почти полной потерей ​слуха на одно ухо.

«В результате УЗИ- и КТ-диагностики наши подозрения подтвердились. Экстренно подготовили пациента к операции. Первым этапом выполнили дренированием всех ячеек полости среднего уха. Все промыли, вычистили. Вторым этапом вскрыли ложе сигмовидного синуса – там гной. После его удаления смогли подтвердить тромбоз. Тромб удалили вместе с паталогическим содержимым, рану ушили. Операция длилась 2,5 часа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов.

В настоящий момент пациент проходит амбулаторное лечение и готовится к следующей плановой операции.

Читайте также:

В Подмосковье более 22 тыс. новорождённых прошли с начала года неонатальный скрининг

Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом

В Подмосковье с начала года провели свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций
#операция
#пациент
#лечение
#операции
#кт
#узи
#подмосковье
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье более 22 тыс. новорождённых прошли с начала года неонатальный скрининг
22 мая 2024, 12:05

Фото: Istockphoto / Sviatlana Lazarenka

В Московской области с начала года неонатальный скрининг прошли порядка 22 тыс. новорождённых, заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Исследование проводят в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из его пятки. Цель – выявить возможные генетические заболевания на ранней стадии.
При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается врач для разъяснения дальнейших действий.
«В Подмосковье новорождённых проверяют на 36 генетических заболеваний. Благодаря скринингу можно своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и наблюдение у узкопрофильны специалистов. Всего с начала года обследованы более 22,5 тысяч младенцев», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По данным ведомства, неонатальный скрининг с начала года позволил выявить в регионе 41 случай генетических заболеваний у детей.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года провели свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций

Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом

Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию
#здравоохранение
#минздрав мо
#дети
#младенец
#диагностика
#московская область
#подмосковье
#неонатальный скрининг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года провели свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций
22 мая 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинских организациях Московской области с начала года уже провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Высокотехнологичные операции – это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. В Подмосковье подобные операции проводят 37 больниц.
«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в подмосковных больницах можно получить по 15 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. С начала года высокотехнологичные операции провели более чем 10 тысячам пациентов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
К наиболее часто проводимым высокотехнологичным операциям в Подмосковье относятся эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие.

Высокотехнологичную медицинскую помощь в больницах региона оказывают бесплатно, по полису ОМС. Направление даст лечащий врач при наличии медицинских показаний у пациента.

Читайте также:

Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом

Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию

В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг
#минздрав мо
#здравоохранение
#больницы
#операции
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люберецкие врачи спасли жизнь беременной с аппендицитом
22 мая 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой областной больницы спасли женщину на девятом месяце беременности с аппендицитом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 45-летнюю пациентку с болью с правой стороны живота и высокой температурой. Ультразвуковая диагностика подтвердила предположение, что речь идёт об остром аппендиците. При этом больная находилась на 36-й неделе беременности. Её срочно доставили в операционную и провели лапароскопическую операцию под общим наркозом.
«Через небольшие проколы ввели пациентке видеолапароскоп и операционные инструменты. Весь процесс мы визуально контролировали с помощью монитора. Воспалённый аппендикс удалили за 40 минут», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара №1 Люберецкой областной больницы Виктор Пыжов.
Через час после операции женщина пришла в себя, через шесть часов ей разрешили вставать, а на следующий день – принимать пищу. На пятые сутки будущую маму выписали для дальнейшего наблюдения в женской консультации.

Как отметили в региональном Минздраве, ранее в Люберецкую областную больницу поставили лапароскопические стойки. Теперь хирурги могут выполнять операции женщинам на любых сроках беременности без разрезов, через небольшие проколы.

Читайте также:

Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию

Воробьёв: современный больничный комплекс в Хотькове достроят в сентябре

В Подмосковье онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом 14 кг
#подмосковье
#минздрав мо
#здравоохранение
#люберцы
#беременность
#женщины
#московская область
#хирург
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Россию проник вариант коронавируса FLiRT
Роспотребнадзор обнаружил в РФ новые варианты коронавируса FLiRT
22 мая 2024, 00:53

Фото: istock / geargodz

В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет существенной угрозы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — проинформировали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что во всем мире преобладающим вариантом все еще остается омикрон.

Симптомы вариантов FLiRT похожи на симптомы при омикроне — лихорадка, слабость, головная боль, кашель, боль в горле, боли в мышцах, потеря вкуса или обоняния.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о всплеске заболеваемости новым вариантом ковида. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мясников раскрыл огромную медицинскую проблему

Названы самые необычные практики для быстрого засыпания

Эндокринолог Тлиф рассказала, как выявить эндокринные заболевания у детей
#мониторинг
#новости
#коронавирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мясников раскрыл огромную медицинскую проблему
Мясников заявил о проблеме тотальной устойчивости гонореи к антибиотикам
21 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил о новом штамме гонококка, устойчивом к антибиотикам, что является существенной проблемой в медицине.
«Тотальная резистенция ко всем антибиотикам – огромнейшая медицинская проблема. Год назад появился новый устойчивый штамм гонореи. Но в список вошло пять бактерий, среди которых на втором месте Клостридиум диффициле. Она вызывает серьёзное воспаление кишечника, которая сейчас уже не лечится. Мы вступаем в эру, когда антибиотики увы не работают», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее Александр Мясников заявлял, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.

Читайте также:

Доктор Мясников призвал россиян к исключению из рациона двух продуктов

Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке

Мясников: Отсутствие любви в жизни — симптом хронического заболевания
#штамм
#антибиотики
#заболевания
#здоровье
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию
21 мая 2024, 20:50

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

В Ивантеевке организовали медобследование жителей. Диспансеризацию прошли 183 человека, сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.
В микрорайонах Детская и Новое Пушкино побывал десант врачей с тяжёлой техникой - маммографом, флюорографом и мобильным ФАПом.
«Я очень довольна, что попала на диспансеризацию в микрорайоне Новое Пушкине. Врачи дружелюбные, всё быстро и удобно. В следующем году отправлю мужа», – заявила одна из пациенток.
В администрации напомнили, что пройти обследование можно с понедельника по пятницу в ближайшем амбулаторно-поликлиническом подразделении. Дважды в месяц для работающих граждан, проводят единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья. По заявке руководства диспансеризацию можно утроить и на рабочем месте.

Читайте также:

Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском

В Красноармейске прошел межрегиональный турнир по футболу Laffy Cup 2024

В Пушкинском будут выявлять юных скутеристов-нарушителей
#подмосковье
#московская область
#ивантеевка
#врачи
#диспансеризация
#пушкинский округ
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф