Врач Рыбалко раскрыла опасность купания в запрещённых местах

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Педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.
«Самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым растительным дном, зарослями камыша. Это водоёмы в странах с тропическим климатом, особенно в развивающихся странах Азии, Африки, Южной Америки. Также это некоторые страны Кавказского региона, ЮФО РФ», — добавила в беседе с Газета.ру врач.
Для профилактики заражений различными инфекциями при отдыхе на водоёмах врач рекомендовала отказаться от купаний в запрещённых местах, ношение купальников и обуви при прогулках в прибрежных зонах, отказ от мытья посуды, овощей и стирки. Там, где купаться разрешено — тщательное принятие душа после, а также минимизация контакта глаз, рта с водой.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов заявил, что вирус, который подхватила семья россиян на отдыхе на Бали, мог быть вызван контактом с медузами или моллюсками.
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