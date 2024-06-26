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Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей

26 июня 2024, 09:24
Фото: iStock/Maksym Belchenko

Фото: iStock/Maksym Belchenko

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Акне (высыпание прыщей) может появиться из-за множества различных причин, начиная от неправильного ухода за кожей и заканчивая неблагоприятной погодой или недостатком сна, но ключевым в развитии этого хронического заболевания сальных желёз является генетическая предрасположенность, об этом рассказала дерматовенеролог Красногорского филиала МОККВД Анаит Тамразова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


«Важно понимать, что акне, а также степень тяжести заболевания – это, в первую очередь, генетически заложенное состояние, а внешние факторы только ухудшают уже имеющиеся высыпания и могут незначительно увеличивать их количество», — подчеркнула врач.
Она добавила, что при высыпаниях не нужно ждать, когда они пройдут сами и тем более не следует использовать для лечения «народные рецепты» или советы из интернета. Нужно обратиться к специалисту, чтобы он назначил адекватную терапию, которая зависит от тяжести высыпаний и общего состояния пациента, поэтому подбирается строго индивидуально.

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#подмосковье
Люберецкие нейрохирурги впервые исправили пациенту обширный дефект черепа
25 июня 2024, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Врачи Люберецкой областной больницы впервые установили пациенту титановую пластину для исправления обширного дефекта черепа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
62-летний мужчина получил серьёзную черепно-мозговую травму в ДТП полгода назад. Он чудом остался жив, но лишился четвёртой части костей черепа. Ему удалили обширную гематому. После длительной реабилитации потребовалась вторая операция для восстановления защитной функции черепа и устранения косметического дефекта.
«Мы выполнили 3D-модель черепа пациента, затем из титановой пластины сформировали имплант по требуемой кривизне и изгибу, а потом установили его для восстановления целостности черепной коробки. При этом у пациента нормально функционирует головной мозг», – сказала нейрохирург Люберецкой областной больницы Мария Варюхина.
Титановая пластина останется под кожей пациента на всю жизнь. Со временем мужчина перестанет её чувствовать. Врачи считают, что с восстановлением защитной функции уйдут и неврологические симптомы.

Восстановление костей черепа требуется пациентам после тяжёлых травм и операций на головном мозге. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи.

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#подмосковье
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Терапевт Шмелева: Резкий запах пота может указывать на диабет и поликистоз яичников
25 июня 2024, 18:48

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева заявила, что причиной плохого запаха, исходящего от человека, может быть не только несоблюдение гигиены, но и наличие ряда заболеваний. О том, какие диагнозы приводят к ухудшению запаха тела и как с этим бороться, Шмелева сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, неприятный запах, который может исходить от человека, зачастую связывают с потоотделением. Но сам по себе пот аромата не имеет, отметила терапевт. Шмелева подчеркнула, что специфический запах появляется в результате жизнедеятельности бактерий, которые присутствуют на поверхности кожи.

Большое значение также имеет и объем выделяемого телом пота, который связан с образом жизни человека, добавила медик.

«Причиной изменения запаха и количества пота, особенно если это произошло внезапно, могут служить и нарушения в организме. Чтобы их выявить, необходимо пройти обследование и исключить те или иные заболевания», — приводит слова Шмелевой Общественная Служба Новостей.

Уточняется, что на запах пота может воздействовать сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, почек, синдром поликистозных яичников, а также дефицит витамина D.

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В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа
25 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Серебряных Прудах в этом году отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта и амбулаторию. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое для пациентов создадут условия комфортного пребывания. Медучреждение вошло в программу ремонта. Реконструкция займёт четыре месяца. ФАП будет соответствовать действующему брендбуку. В медучреждении отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку, заменят окна и двери», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и расположенных рядом деревень. Там можно пройти вакцинацию, профосмотр и первый этап диспансеризации. В ФАП приезжали и узкие специалисты. Теперь у сельчан появится возможность пройти рядом с домом флюорографию – в этом году в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной ФАП с тяжёлым оборудованием.

Помимо этого, в 2024 году в городском округе приведут в порядок ФАП в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в посёлке Успенский.

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Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн более 150 тыс. медсправок
25 июня 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 150 тысяч медицинских справок оформили через интернет жители Московской области с начала текущего года, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить девять видов медсправок, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что справку в цифровом формате отправляют в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

В министерстве напомнили, что через интернет можно получить справки о прививках, санаторно-курортную карту, справку для спортивных секций, для абитуриентов, для детского лагеря и ряд других. Справки формируются на основе информации о пройденном в течение года профилактическом медосмотре и о вакцинации.

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В Подмосковье узнать о самочувствии родственника в больнице можно по номеру 122
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Балашихинские офтальмологи без операции вернули пациенту зрение
25 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы без операции вылечили мужчину, едва не ослепшего от редкого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение филиала №2 обратился 54-летний мужчина с жалобами на снижение зрения в правом глазу. Оно упало до критических 5%. Пациенту проверили зрение и диагностировали увеит – внутриглазное воспаление сосудистой оболочки глаза.

Всё началось несколько лет назад с внезапной боли в правом глазу. Появились покраснение, рези, нагноение, стала развиваться слепота.
«Увеит – редкое заболевание и без адекватного лечения может спровоцировать слепоту. У пациента было запущенное состояние глаза: сильно изменены роговица и форма зрачка, а сам зрачок не реагировал на свет. В стационаре он прошёл полный курс консервативного лечения, включавшее специально подобранные мази, внутриглазные инъекции и капли», – рассказал лечащий врач-офтальмохирург Александр Серпутько.
По его словам, на момент выписки мужчины острота зрения в глазу составляла уже 90%. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан с рекомендацией регулярно наблюдаться у офтальмолога.

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Подмосковные врачи спасли ребёнка, проглотившего 13 магнитов

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Подмосковные врачи спасли ребёнка, проглотившего 13 магнитов
25 июня 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлетнюю девочку, проглотившую 13 магнитов, спасли врачи Королёвской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила в приёмное отделение с рвотой и болью в животе. В кишечнике ребёнка врачи обнаружили цепь из соединившихся друг с другом 13 магнитов. Выяснилось, что малышка играла с ними накануне и проглотила», — говорится в сообщении.
В отделении понаблюдали за состоянием маленькой пациентки, и так как боли не прекращались, было принято решение провести операцию по извлечению магнитов.

«Наши хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина, используя лапаротомический метод, извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, возникшие из-за соединившихся шариков», — рассказал сказал и.о. завотделением детской хирургии Королёвской больницы Евгений Щербаков.
Сейчас состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей.

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В Подмосковье узнать о самочувствии родственника в больнице можно по номеру 122
25 июня 2024, 09:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 5,5 тысяч раз жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Получить информацию о состоянии здоровья можно лицам, которых пациенты указали данные при госпитализации в стационар.

«Для того, чтобы узнать о состоянии своего родственника необходимо оставить заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тыс. человек», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На сегодняшний день проект работает в 49 больницах и Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

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#здоровье
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В географию распространения ботулизма в России добавились три региона
«Известия»: вспышки ботулизма выявили ещё в трёх регионах России
25 июня 2024, 03:25

Фото: istock / gorodenkoff

Новые случаи заболевания ботулизмом обнаружены в Тамбовской, Ярославской и Костромской области.
По данным источника «Известий», в вышеназванных регионах госпитализировали четверых человек.

До этого случи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Московской области. Суммарно число заболевших достигло 375 человек, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, отметил собеседник издания.

19 июня по делу о массовом отравлении салатами с содержанием фасоли, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова. Троих из них отправили под домашний арест, повара компании-изготовителя – в СИЗО.

Известно, что ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») получил сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от спиртного
Врач Мовчан рассказал об изменениях в организме при полном отказе от алкоголя
25 июня 2024, 00:19

Фото: istock / yacobchuk

Употребление спиртного серьезно вредит здоровью, однако при полном отказе от него, восстановительные процессы запускаются почти сразу. Об этом рассказал нарколог Дмитрий Мовчан.
«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал врач в беседе с «Известиями».
К концу второй недели, как утверждает врач, острые симптомы начнут утихать. Становится заметно повышение энергии, улучшение сна и уравновешенное настроение, но психологическое желание выпить может оставаться. Мовчан отметил, что необходимо запастись терпением и, возможно, обратиться к специалисту. Как утверждает нарколог, первые две недели без спиртных напитков являются большим шагом к оздоровлению.

«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — обращает внимание врач.
На данном этапе улучшается качество кожи, волос и ногтей и начинает уходить лишний вес. Сон становится крепким и восстановительным. В эмоциональном плане первый месяц без алкоголя может быть переменчивым, но позже настроение стабилизируется, а концентрация внимания улучшится.

В течение полугода без алкоголя появятся значительные улучшения в функционировании сердечно-сосудистой системы: давление крови придёт в норму; сердцебиение стабилизируется; снизится риск инфарктов и инсультов. На данном этапе также улучшается концентрация, память и скорость мышления улучшатся.

«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — подытожил Мовчан.
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