Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей

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Акне (высыпание прыщей) может появиться из-за множества различных причин, начиная от неправильного ухода за кожей и заканчивая неблагоприятной погодой или недостатком сна, но ключевым в развитии этого хронического заболевания сальных желёз является генетическая предрасположенность, об этом рассказала дерматовенеролог Красногорского филиала МОККВД Анаит Тамразова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно понимать, что акне, а также степень тяжести заболевания – это, в первую очередь, генетически заложенное состояние, а внешние факторы только ухудшают уже имеющиеся высыпания и могут незначительно увеличивать их количество», — подчеркнула врач.Она добавила, что при высыпаниях не нужно ждать, когда они пройдут сами и тем более не следует использовать для лечения «народные рецепты» или советы из интернета. Нужно обратиться к специалисту, чтобы он назначил адекватную терапию, которая зависит от тяжести высыпаний и общего состояния пациента, поэтому подбирается строго индивидуально.
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