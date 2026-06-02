Назван симптом рака поджелудочной, появляющийся на коже
Фармацевт и специалист по санитарному просвещению Сенто Сегарра заявил, что разновидность рака с одним из наихудших прогнозов может проявляться на коже. Об этом пишет издание El Confidencial.
Сегарра настоятельно рекомендовал не игнорировать внезапное пожелтение кожи, так как это может быть признаком рака поджелудочной железы. Он объяснил, что изменение цвета кожи происходит из-за блокировки желчных протоков злокачественной опухолью, что препятствует нормальному оттоку желчи.
Среди других симптомов заболевания специалист выделил потемнение мочи, пожелтение склер, бледный цвет кала, боль в верхней части живота, необъяснимую потерю веса и проблемы с пищеварением после употребления жирной пищи. По словам Сегарры, рак поджелудочной железы обладает высокой смертностью, так как обычно диагностируется на поздних стадиях, поскольку люди часто списывают эти признаки на стресс, неправильное питание или обезвоживание, и поэтому откладывают визит к врачу.
