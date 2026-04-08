Назван способ сделать кефир полезнее для кишечника
Кефир можно сделать полезнее, если употреблять его с другими продуктами. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Эксперт считает, что кефир в сочетании с клетчаткой оказывает наиболее благоприятное воздействие на кишечник. Клетчатка служит питательной средой для полезных микроорганизмов, способствует уменьшению воспалительных процессов и поддерживает здоровый баланс микрофлоры. По мнению специалиста, это не только улучшает работу пищеварительной системы, но и положительно сказывается на общем состоянии организма.
Диетолог подчеркнула, что для достижения максимального эффекта необходимо выбирать натуральные продукты без искусственных добавок и соблюдать умеренность в их употреблении. Русакова также предупредила, что чрезмерное количество клетчатки может негативно сказаться на здоровье и вызвать дискомфорт.
Врач посоветовала ежедневно включать кефир в рацион, но употреблять его в небольших объемах. По её словам, для усиления полезных свойств напитка его следует сочетать с продуктами, богатыми пищевыми волокнами, или специально предназначенными добавками.
