Россиянам назвали напиток для защиты от цирроза и рака печени
Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали способ защититься от цирроза и рака печени.
Агапкин отметил, что жировой гепатоз является одним из самых часто встречающихся заболеваний печени. По его мнению, чаще всего этот недуг поражает людей, которые потребляют высококалорийную пищу. Врач предупредил, что если не лечить жировой гепатоз, то могут развиться цирроз и даже рак печени.
Кривченков подчеркнул, что напиток из цикория может снизить риск развития жирового гепатоза. Диетолог пояснил, что в цикории содержится инулин, который помогает уменьшить воспаление в печени и улучшить пищеварение. Кроме того, инулин способствует контролю уровня сахара в крови и снижению уровня «плохого» холестерина, отметил медик.
