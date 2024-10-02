Россиянам раскрыли чудодейственные свойства стакана воды натощак

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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила о пользе стакана воды натощак.
Она отметила, что привычка выпивать стакан воды натощак способна снизить риск камней в почках, инфекций, а также помогает организму сохранить здоровье и красоту.
Также россиянам раскрыли, какие продукты не только можно, но даже стоит есть перед сном. Специалисты допускают употребление на ночь овощей, клубники, курицы, йогуртов и творога, яиц, кальмаров и нежирной рыбы. Как пишет Общественная Служба Новостей, перекус перед сном может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и восполнить запасы энергии.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять своё желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.
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«Запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается. Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос. Важно пить её не только по утрам, но и в течение дня. А в совокупности со сбалансированным питанием это обязательно даст свои плоды», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.
Также россиянам раскрыли, какие продукты не только можно, но даже стоит есть перед сном. Специалисты допускают употребление на ночь овощей, клубники, курицы, йогуртов и творога, яиц, кальмаров и нежирной рыбы. Как пишет Общественная Служба Новостей, перекус перед сном может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и восполнить запасы энергии.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять своё желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.
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Мелисса Тимофеева