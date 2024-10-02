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Россиянам раскрыли чудодейственные свойства стакана воды натощак

Врач Устинова: Стакан воды натощак может снизить риск камней в почках
02 октября 2024, 18:48
Фото: iStock/Detry26

Фото: iStock/Detry26

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила о пользе стакана воды натощак.
Она отметила, что привычка выпивать стакан воды натощак способна снизить риск камней в почках, инфекций, а также помогает организму сохранить здоровье и красоту.

«Запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается. Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос. Важно пить её не только по утрам, но и в течение дня. А в совокупности со сбалансированным питанием это обязательно даст свои плоды», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.



Также россиянам раскрыли, какие продукты не только можно, но даже стоит есть перед сном. Специалисты допускают употребление на ночь овощей, клубники, курицы, йогуртов и творога, яиц, кальмаров и нежирной рыбы. Как пишет Общественная Служба Новостей, перекус перед сном может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и восполнить запасы энергии.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять своё желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.

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#здоровье
#продукты
#ночь
#диетолог
#питание
В Пушкинской больнице открыли эндокринологическое отделение почти на 30 коек
02 октября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационаре №2 в Ивантеевке Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. заработало эндокринологическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинская помощь там оказывают пациентам с такими заболеваниями, как ахарный диабет первого и второго типа, патологии гипоталамо-гипофизарной и репродуктивной систем, щитовидной железы и надпочечников.
«Особенность эндокринных заболеваний в том, что они проявляются не симптомами больного органа, а формируют общее расстройство систем организма. Полноценная диагностика и лечение таких болезней возможны только в условиях стационара, под наблюдением опытных специалистов. В нашей многопрофильной больнице пациент может получить помощь не только эндокринолога, но и смежных специалистов – нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога», – сказала заместитель главврача по терапии Марина Глонти.
Она пояснила, что, например, сахарный диабет опасен хроническими осложнениями. Это диабетическая нефропатия, офтальмопатия, нейропатия, синдром диабетической стопы и так далее. Наблюдение таких пациентов в стационарных условиях требует слаженной работы мультидисциплинарной команды.

Отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Там оказывают как плановую, так и экстренную. медицинскую помощь. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.

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В Детском клиническом центре заработало отделение челюстно-лицевой хирургии
02 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске начало работу отделение челюстно-лицевой хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В отделении будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь детям с челюстно-лицевыми патологиями. Это травмы лица, аномалии развития, воспалительные заболевания, новообразования, заболевания слюнных желёз и другие.
«Отделение оснащено новейшим оборудованием. Там есть всё, чтобы обеспечить полный цикл лечения маленьких пациентов – от диагностики до операции и реабилитации. Врачи будут проводить в том числе и сложные высокотехнологичные оперативные вмешательства», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в Минздраве, отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. Помощь там оказывают бесплатно, по полису ОМС. Первые маленькие пациенты уже поступили в отделение и готовятся к операциям.

Ранее сообщалось, что Детский клинический центр – это флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Там работают специалисты со всей страны.

Ежегодно стационарную помощь в ДКЦ будут получать около 15 тыс. пациентов и ещё более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

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#красногорск
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Мытищинские хирурги спасли ногу пенсионера от ампутации
02 октября 2024, 12:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинскуой больницы спасли ногу пожилого мужчины от ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 74-летний мужчина с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и начинающейся гангреной. Такое состояние опасно для жизни из-за риска заражения крови. При подобном диагнозе чаще всего конечность ампутируют на уровне бедра.
«Наша мультидисциплинарная бригада провела щадящую высокотехнологичную операцию. Через прокол в бедренной артерии ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, снабжающих кровью стопу. На это потребовалось полчаса», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.
На втором этапе вместо высокой ампутации на уровне бедра хирурги провели операцию по удалению некротизированной фаланги пальца. Это позволило сохранить пациенту качество жизни.

После недели пребывания в стационаре пенсионера выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию под наблюдение врачей поликлиники.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#операция
#мытищи
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Кола, мед и молочные коктейли: Диетолог о вреде сахара и продуктах, которых стоит избегать
Диетолог Павлюк: сахар должен составлять не более 10% от общего рациона
02 октября 2024, 12:14

Фото: iStock/FabrikaCr

Сахар стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие из нас даже не подозревают о скрытом содержании сахара в продуктах, которые кажутся вполне полезными.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что сахар сам по себе не является чем-то исключительно вредным, и нельзя утверждать, что от него нужно полностью отказываться, однако его потребление следует ограничивать.

Она отметила, что согласно рекомендациям научных медицинских организаций, сахар должен составлять не более 10% от общего рациона, а в идеале — до 5%. Например, если рассматривать средний рацион на 2000 калорий, то 10% составит 200 калорий, что эквивалентно 50 граммам углеводов — именно столько чистого сахара можно употреблять в день.

«Получается, что двадцать пять граммов — это более желаемая цель. Сюда относятся и сахар, который за день поступает в наш рацион. В хлебе и кетчупе содержится сахар. Иногда его добавляют в печенье и соки», — отметила она.

По ее словам, существует такое понятие, как добавленный сахар или свободные сахара. Павлюк пояснила, что рекомендуется ограничивать потребление свободных сахаров. К ним относятся такие заменители сахара, как фруктоза, патока, сиропы, варенье и мед.

Диетолог объяснила, что с медицинской точки зрения мед считается аналогом сахара. Специалист отметила, что в кулинарии это не сахар, но в медицине — да. Помимо этого, она добавила, что мед может быть разным в зависимости от производителя.

Фото: iStock/Arda Sari

Павлюк подчеркнула, что полноценной здоровой альтернативы сахару не существует. Вместо этого рекомендуется использовать фрукты и ягоды, а после них по степени вредности следуют сухофрукты и соки. Хотя соки относятся к свободным сахарам, такие как апельсиновый, могут иметь положительное воздействие на здоровье, а именно продлевать жизнь. Далее идут варенья и компоты, содержащие значительное количество сахара, но также обладающие некоторыми полезными свойствами.

«Сладостями считаются продукты, в которых содержание сахара превышает 6% по калорийности. К таким продуктам относятся печенье, хлопья и мюсли. Многие заменители молока, соки, творожки и йогурты также содержат добавленный сахар», — объяснила она.

По ее словам, у многих людей сахар может повышать аппетит, что может привести к избыточному весу, сахарному диабету и метаболическому синдрому, а также к различным хроническим заболеваниям. Особенно вредными являются сладкие фастфуды, такие как молочные коктейли с ароматизаторами, консервантами и красителями.

Она отметила, что «Кока-Кола без сахара» также может быть вредной, поскольку любые заменители сахара имеют свои негативные последствия. Наиболее опасен сахар в жидкой форме, заключила диетолог.

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#мёд
#диетолог
#сахар
#фрукты
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В Химках в субботу для всех желающих проведут онкоскрининг
02 октября 2024, 12:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящую субботу, 5 октября, граждане старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Можно будет сдать лабораторные экспресс-тесты, пройти флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, а также осмотр кожи с применением дерматоскопа, спектроскопию слизистых и другие исследования. Кроме того, граждане смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию от гриппа. Для детей организуют мастер-классы с аниматорами и развивающие игры.
«Мы призываем всех регулярно проходить профилактические осмотры и заботиться о здоровье. Разрабатываем удобные форматы для тех, кто не всегда имеет возможность посетить поликлинику в будни. В эту субботу все желающие смогут пройти полное обследование в комфортных условиях, в том числе бесплатный онкоскрининг, диспансеризацию и вакцинацию от гриппа», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Мероприятие пройдет с 10 до 15 часов в пресс-центре Арены «Химки» по адресу: Московская область, город Химки, улица Кирова, дом 24.

С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пройти обследования смогут все желающие. Мероприятие приурочено к месячнику борьбы с раком молочной железы.

Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#химки
#онкология
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Подмосковный гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, кому противопоказан творог
02 октября 2024, 10:00

Фото: iStock / Arx0nt

Употребление в пищу творога следует ограничить людям с заболеваниями почек. А вовсе отказаться от него рекомендуется тем, кто страдает от аллергии на молочные белки.
Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
«Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу творога. Однако это актуально для больных сахарным диабетом второго типа. Здоровым людям опасаться этого индекса не стоит», – сказала Сухорукова РИА Новости.
По её словам, избыточное потребление творога может спровоцировать несколько неприятных последствий. Среди них – лишний вес и ожирение. Несмотря на диетические свойства продукта, из-за излишка белка организм, наоборот, синтезирует жир.

Однако полностью исключать творог из рациона не стоит, отметила Сухорукова. В нём много витаминов А и D, которые отсутствуют в растительных жирах. А жирный творог содержит триптофан. Эта аминокислота помогает сохранять стройность и лучше высыпаться.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#диета
#видное
#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты
Диетолог Соломатина рекомендовала есть морковь и перец для иммунитета осенью
01 октября 2024, 20:30

Фото: iStock/Rawi Bunyarak

Диетолог Елена Соломатина заявила, что для укрепления иммунитета осенью в рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, С и D.
К таким продуктам она отнесла в том числе и печень трески, перец и морковь.

«Витамина C много в болгарском перце, квашеной капусте, черной смородине. Витамин D необходим нам для крепкого иммунитета. Самый богатый витамином D продукт — печень трески, далее лосось, селедка, скумбрия, морепродукты. Грибы, но они плохо усваиваются, так что только хорошо термически обработанные и измельченные», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

Ранее Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нём есть сахар, однако в сравнении с другими сладостями он лидирует.

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#врач
#диетолог
#иммунитет
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#здоровье
#питание
#продукты
#овощи
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Современный ФАП под Волоколамском сможет обслуживать 1,3 тыс. жителей
01 октября 2024, 18:42

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова поздравила жителей и медиков с открытием четвёртого в Подмосковье модульного ФАПа и пожелала им крепкого здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы открываем ещё один фельдшерско-акушерский пункт, который дополняет сеть из 15 ФАПов, построенных ранее в нашем округе. Эти медпункты значительно приближают медицинскую помощь к жителям отдалённых деревень, делая её более оперативной и эффективной. С завтрашнего дня новый ФАП откроет двери для посетителей», – сказала Козлова.
Новый фельдшерско-акушерский пункт торжественно открыли в деревне Ботово. Современный медицинский объект оснащён всем необходимым для обслуживания пациентов. Первичную медицинскую помощь там смогут получать около 1,3 тыс. человек, в том числе почти 200 детей.

Новый ФАП стал настоящим подарком для жителей и медработников. В нём будут работать квалифицированные специалисты. В здании располагаются кабинеты фельдшера, гинеколога, процедурная, прививочный кабинет и двухместная палата временного размещения. После открытия для желающих провели экскурсию по ФАПу, познакомили со специалистами и показали новое оборудование.

ФАП строили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется по инициативе президента.

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Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово превысила 15%

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#волоколамск
#фап
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Строительная готовность поликлиники в деревне Глухово превысила 15%
01 октября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 150 посещений за смену, возводят в деревне Глухово городского округа Красногорск. Работы начались в июне текущего года, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 15%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь двухэтажной поликлиники составит около полутора тысяч квадратных метров. В здании разместятся кабинеты врачей общей практики и узких специалистов. Кроме того, в медучреждении предусмотрено отделение функциональной диагностики, там будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры», — говорится в сообщении.
Завершить строительство поликлиники планируется во втором квартале 2025 года.

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#красногорск
#поликлиника
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#здравоохранение
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