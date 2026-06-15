Назван связанный с продолжительностью жизни индикатор здоровья

15 июня 2026, 12:14

Физиолог Лэтэм: Показатель VO2 max может рассказать о здоровье и продолжительности жизни

Фото: iStock/eternalcreative

Максимальное потребление кислорода (VO2 max) может многое рассказать о состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни. Подробнее об этом показателе здоровья рассказали кардиолог Ченг-Хан Чен и физиолог Эллен Лэтэм в интервью HuffPost.





Чен отметила, что VO2 max показывает, сколько кислорода организм способен использовать при максимальной физической нагрузке.



По ее словам, высокий уровень этого показателя связан с более эффективной работой сердца и сосудов, хорошим обменом веществ и низким риском хронических заболеваний.





«VO2 max — один из самых надежных индикаторов того, насколько долго и качественно человек будет жить», - отметила Лэтхэм.