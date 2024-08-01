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Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Алексей Березников поделился с РИА Новости рекомендациями по питанию для поддержания здоровья сердца.
По словам Березникова, для нормальной работы сердца полезны продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества помогают улучшить обмен липидов и снизить проявления атеросклероза. К числу таких продуктов относится сало, содержащее арахидоновую кислоту, которая положительно влияет на миокард. В 1980-е годы кремлевские врачи рекомендовали съедать по кусочку сала каждое утро для улучшения состояния сердца.
Также Березников отметил, что полезными для сердечно-сосудистой системы являются масла, изготовленные из полиненасыщенных жирных кислот, такие как льняное, рыжиковое и горчичное масла. В качестве альтернативы можно использовать подсолнечное масло.
Однако злоупотребление определенными продуктами может навредить сердцу. По мнению эксперта, соленая пища и алкоголь, особенно слабый алкоголь, могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Соленые продукты задерживают воду в организме и увеличивают объем крови, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце. А злоупотребление пивом и слабоалкогольными напитками с высоким содержанием сахара может привести к ожирению сердца и даже внезапной смерти.
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Также Березников отметил, что полезными для сердечно-сосудистой системы являются масла, изготовленные из полиненасыщенных жирных кислот, такие как льняное, рыжиковое и горчичное масла. В качестве альтернативы можно использовать подсолнечное масло.
Однако злоупотребление определенными продуктами может навредить сердцу. По мнению эксперта, соленая пища и алкоголь, особенно слабый алкоголь, могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Соленые продукты задерживают воду в организме и увеличивают объем крови, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце. А злоупотребление пивом и слабоалкогольными напитками с высоким содержанием сахара может привести к ожирению сердца и даже внезапной смерти.
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Елена Перлова