Названа альтернатива коровьему молоку

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Диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина назвала растительное молоко хорошей альтернативой коровьему, особенно в тех случаях, когда у человека аллергия на компоненты последнего.
«Я его иногда назначаю, например, при лактозной недостаточности, когда человек не воспринимает молоко. Плюс ко всему если у человека есть аллергия на глютен. Оно совершенно не содержит глютена», — добавила в беседе с Pravda.Ru Сюракшина.
Однако сеть и риски. Так, по словам врача, из-за содержания в растительном молоке сахарозы, оно может нанести вред людям с сахарным диабетом. Осторожным с напитком надо быть и тем, у кого аллергия на лактозную недостаточность.
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