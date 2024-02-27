Названа неожиданная польза фисташек

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что фисташки способствуют повышению либидо.
По его словам, в этом продукте содержатся такие важные элементы, как белки, углеводы, клетчатка, витамины В1-тиамина, В4-холина, В5-пантотеновой кислоты и т. д.
Также продукт рекомендуется употреблять в качестве перекуса из-за его калорийности.
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«Для обоих полов при регулярном употреблении фисташковых косточек характерно повышение либидо, а у мужчин потенции. Доказано экспериментально, что регулярное употребление фисташек увеличивает подвижность и активность сперматозоидов, что повышает возможность зачатия ребенка», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.
Ранее Диетолог Полина Журавлева заявляла об «энергетических» свойствах имбиря, содержащего гингерол, который помогает взбодриться.
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Мелисса Тимофеева