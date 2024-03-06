Названа неожиданная причина головной боли

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Проблемы с зубами могут стать причиной головной боли. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.
«Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле», — отметила Мартынова в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист объяснила, что сильную головную боль и мигрень, которая проявляется без видимой причины, может вызывать раздражение нервных окончаний или повреждение тройничного нерва, который отвечает за ощущения, иннервацию зубов и движения мышц лицевой области.
Стоит обратить внимание на скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта, и решить проблему у стоматолога.
Также необходимо регулярно проводить профилактические осмотры у зубного врача, так как кариес, пульпит и периодонтит в запущенной форме могут привести к хроническим формам отита, тонзиллита, гайморита.
Еще одной частой причиной головной боли, по словам Мартыновой, является хронический пародонтит. Длительное хроническое воспаление разрушает костную ткань и приводит к потере зубов и общей интоксикации организма.
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Элина Позднякова