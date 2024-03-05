Оториноларинголог Пожарская рассказала, как сохранить слух ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В первую очередь нужно проверить, нет ли у ребёнка врождённой глухоты и снижения слуха. Это поможет определить аудиологический скрининг новорожденных. Он проводится в роддоме ли в районной поликлинике в первые три месяца жизни ребёнка. Если скрининг выявит проблемы, это позволит своевременно начать реабилитацию», — пояснила врач.При этом, даже если скрининг не выявил никаких нарушений, родителям следует следить за реакцией малыша на звуки, а также за своевременным развитием речи.
«Поводом для дополнительной проверки должна стать ситуация, когда ребёнок к четырём месяцам не реагирует на громкие звуки, к шести-семи месяцам не произносит звуки, к двум годам не говорит слова», — подчеркнула Пожарская.Для того, чтобы сохранить слух, не нужно брать ребёнка на «громкие» мероприятия: звук громче 80 децибел, сравнимый с рёвом мотора, может причинить вред. А подросткам надо объяснить, что нельзя громко слушать музыку в наушниках.
«Постоянно слушая музыку через наушники, подростки, сами того не замечая, постепенно теряют слух. При этом они всё больше увеличивают громкость, доводят до опасной отметки в 90 децибел и больше», — предупредила Пожарская.Она также напомнила, что детям ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками. Чистку ушей надо проводить сразу после купания и для этого достаточно протереть ухо снаружи кончиком полотенца или ватным диском.
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