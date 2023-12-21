Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Невролог Цурина рассказала, что головная боль у ребенка может быть опасна

Невролог Цурина рассказала, что головная боль у ребенка может быть опасна

21 декабря 2023, 12:25
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Невролог НИКИ детства Наталия Цурина рассказала, когда головная боль у ребенка может быть опасна. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский невролог, заведующая отделением реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина отметила, что существуют случаи головных болей у детей, которые должны насторожить взрослых.

«Существуют симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу — это головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания, появление судорог, нарушения зрения при приступах боли. Опасным может быть усиление головной боли при физических нагрузках. Насторожить также должна боль, на которую не действуют обезболивающие», — объяснила Наталия Цурина.


Кроме этого, она добавила, что важно узнавать как именно выражается боль у детей. Для своевременного обнаружения проблем в здоровье ребенка стоит при ​появлении симптомов сдать общий анализ крови, провести офтальмоскопию - осмотр глазного дна, УЗИ сосудов головы и шеи, ЭКГ.

Читайте также:

Врач Малышев заявил о росте заболеваемости ОРВИ

Психолог Зорина рассказала, как женщинам избежать предновогоднего выгорания

За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
#здоровье
#нарушения
#симптомы
#узи
#дети
#подмосковье
#невролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Мясников анекдотом прокомментировал введение масочного режима в Петербурге
21 декабря 2023, 11:10

Фото: istockphoto/Choreograph

В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников снова введён масочный режим. Известный врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что ему на этот счёт сказать особо нечего.
В своём телеграм-канале он рассказал, что его часто просят прокомментировать это решение городских властей. Но он не считает нужным что-либо говорить по этому поводу.

«Без комментариев. Вспомнил известный анекдот: «Что сказал папа, когда упал с лестницы?» — «Мат пропускать?» — «Да!» — «Тогда ничего!», — написал доктор Мясников.

В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и пневмониями. В связи с этим с 20 декабря введён масочный режим на массовых мероприятиях, а для сотрудников — измерение температуры и другие меры. Однако специалисты не ожидают распространения ограничений на всю страну.

Читайте также:

​В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида

Под угрозой дети: микоплазменная пневмония добралась до России, грозит ли новая пандемия
#орви
#мат
#специалисты
#рост
#меры
#масочный режим
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья оформили 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
21 декабря 2023, 11:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 900 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках телемедицинской консультации жители региона могут продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства из дома.

«В регионе активно развивается сервис телемедицинских консультаций. Специалисты наших медучреждений<…> проводят удаленные консультации пациентов по результатам анализов и обследований, выдают заключения, закрывают больничные листы <…> Кроме того, они могут оформить рецепт на льготные лекарства онлайн. Всего с начала этого года с помощью телемедицинских консультаций было оформлено почти 900 тыс. электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что вся информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», где ​также можно записаться на онлайн-консультацию.

Читайте также:

В медучреждения Подмосковья с начала года поступило более 60 рентген-аппаратов и маммографов

В Серпухове завершили строительство первой поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида
#лекарства
#консультации
#специалисты
#светлана стригункова
#онлайн
#препараты
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы простые способы вернуть секс в семейную жизнь
HuffPost: психиатры и психологи назвали способы вернуть секс в семейную жизнь
21 декабря 2023, 07:37

Фото: istock / Andrii Lysenko

Если пара перестала заниматься сексом, они быстро привыкают к воздержанию и им сложнее снова начать вести активную половую жизнь. О способах вернуть интим в семейную жить рассказала доцент психиатрии в Калифорнийском университете (США) Резник Андерсон изданию HuffPost.

Она отметила, что во многих случаясь сначала от секса отказывается один партнер, а второй волнуется и пытается вернуть в их жизнь интим. Часто такие попытки могут приводить к ссорам, обидам и возмущениям. В итоге пара молчаливо соглашает не говорить о сексе, чтобы не вызвать ругань.

«Простой способ поднять эту тему и не спровоцировать конфликт — сказать, что вы цените сексуальное здоровье и общее благополучие как свое, так и партнера», — порекомендовала психиатр.
Психолог и сексопатолог Шеннон Чавес заявила, что необходимо не просто общаться о сексе, а заниматься им, не ища отговорок. Ее коллега Тэмми Нельсон считает, что такая стратегия может быть успешной, потому что, чем больше человек занимается сексом, тем сильнее становится его либидо и, наоборот: пока он воздерживается, почти не испытывает сексуального желания.

Нельсон отметила, что пробуждать сексуальность нужно постепенно. Она посоветовала начать с эротического свидания без секса. На таком свидании стоит много целоваться, обниматься, проводить время, а в конце полежать рядом без одежды.

Читайте также:

Женщина жаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

Врач Малышев заявил о росте заболеваемости ОРВИ

Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки
#психолог
#здоровье
#человек
#психиатр
#секс
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчин предупредили о возможных проблемах с потенций в новогодние праздники
Metro: Переедание в новогодние праздники провоцирует проблемы с потенцией
21 декабря 2023, 07:17

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Специалист по мужскому репродуктивному здоровью Джанин Дэвид заявил, что переедание и чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники могут спровоцировать проблемы с потенцией у мужчин. Об этом пишет Metro.
По словам Дэвида, в период новогодних праздников оказывать воздействие на мужской организм могут ряд негативных факторов. Среди них отсутствие физической активности, употребление алкоголя и неправильное питание.

«Чрезмерное употребление алкоголя — одна из основных причин эректильной дисфункции. Тот же эффект оказывает стресс, который усиливается из-за организации праздника, покупки подарков и незапланированных трат», — цитирует издание слова собеседника.

Для того чтобы самостоятельно не провоцировать половую дисфункцию, Джанин Дэвид порекомендовал ограничить количество еды и алкоголя, а череду застолий заменить на прогулки, занятия спортом или хобби.

Читайте также:

Диетолог Бородина назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека

Секс-эксперт назвал способы увеличить пенис без операции
#эксперт
#алкоголь
#питание
#праздники
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В медучреждения Подмосковья с начала года поступило более 60 рентген-аппаратов и маммографов
20 декабря 2023, 17:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных клиниках запустили ещё четыре единицы тяжёлого оборудования. Один рентгеновский аппарат установили в Чулковской поликлинике Раменской больницы, два – в поликлинике в Долгопрудном. Маммограф теперь работает в поликлинике №2 в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметили в министерстве, с начала года в медучреждения региона поставлена 61 единица такой тяжёлой медтехники более чем на 1,1 млрд рублей. Новые рентгеновские аппараты – отечественного производства. Их главное достоинство – высокое качество получаемых изображений. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС. На диагностику направит лечащий врач.

Новый цифровой маммограф будут применять для исследований в рамках диспансеризации. Также на диагностику будут направлять женщин с подозрением на злокачественные новообразования молочных желёз или с воспалительными заболеваниями груди.
«В прошлое ушли плёнки, проявители, фиксажи и прочие расходные материалы. Современное оборудование, которое не требует никаких дополнительных затрат. Снимок в цифровом формате поступает на рабочую станцию лаборанта, и доктор может сразу же приступить к его анализу», – рассказал заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.
Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Записаться на приём к врачу можно на региональном портале госуслуг https://zdrav.mosreg.ru/start или по номеру телефона: 122.

Новое оборудование установлено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

Читайте также:

Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца

В Серпухове завершили строительство первой поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики

В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников
#минздрав мо
#здравоохранение
#рентген
#больница
#поликлиника
#медицинское оборудование
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Малышев заявил о росте заболеваемости ОРВИ
20 декабря 2023, 15:36

Фото: istockphoto.com/Yurii Yarema

Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев отметил нынешний всплеск заболеваемости ОРВИ.
«Сейчас сезон. Сейчас идёт повышение заболеваемости. До каникул всё время будет повышаться. После каникул снизится и потом опять будет повышаться. Но уже с более низкого уровня», — пояснил в беседе с RT Малышев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для защиты от гриппа и COVID-19 следует в общественных местах надевать маски, перчатки и защитные очки. При этом маски необходимо менять каждый два часа. Она также порекомендовала регулярно дезинфицировать руки.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида

За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу

Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа
#человек
#здоровье
#заболевания
#орви
#грипп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца
20 декабря 2023, 15:25

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Долгопрудненскими нейрохирургами была удалена крупная мозговую аневризма в форме сердца из мозга мужчины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
51-летний мужчина поступил в больницу с мозговым кровоизлиянием. Врачи выявили у него аневризма средней мозговой артерии размером 2,5 сантиметра.

«Мы экстренно выполнили костно-пластическую трепанацию черепа чтобы клипировать аневризму мозговой артерии. Особенность данной операции именно в большом размере самой аневризмы, двойной её куполе в форме сердечка. Чтобы ее клипировать, пришлось сначала вскрыть купол и уменьшить размер аневризмы, поскольку клипса не раскрывается так широко», - отметил завотделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.

Стоит отметить, что артериальная аневризма является одной из самых опасных патологий сосудов, из-за которой происходит истончение стенок сосуда.

Читайте также:

Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика

Россиянам назвали нетипичные симптомы приближающегося инфаркта

В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников
#врачи
#больницы
#мужчина
#операции
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека
20 декабря 2023, 15:04

Фото: istockphoto / yacobchuk

Нарколог Виталий Холдин рассказал, почему алкоголь способствует набору веса. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что из-за употребления большого количества алкоголя у человека начинается переедание и набор веса.

«<…> Прием алкоголя усиливает аппетит. Поэтому, даже если вы не голодны, вы съедите больше, чем обычно, запивая угощение алкоголем. А в длинные новогодние праздники, как правило, люди хотят себя побаловать, много готовят, ходят друг к другу в гости, что приводит к перееданию. При этом алкоголь ещё и источник калорий, которые добавляются к общему рациону, при этом он не содержит полезных питательных веществ, что может привести к набору веса, так как излишки калорий преобразуются в жир», — поделился Виталий Холдин.

Врач подчеркнул, что для избежания набора лишнего веса в новогодние праздники рекомендуется полностью убрать употребление алкоголя или отдавать предпочтение слабоалкогольным напиткам, бокалу сухого вина или фужеру шампанского брют. Также стоит не налегать на праздничные блюда и стараться питаться умеренно.

Читайте также:

Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук
#алкоголь
#врач
#праздники
#блюда
#режим
#люди
#новый год
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали самые опасные для печени алкогольные напитки
Врач Ломова назвала коктейли самыми опасными для печени спиртными напитками
20 декабря 2023, 14:17

Фото: istock / Olga Gagarova

Все спиртные напитки непоправимо вредят печени, но некоторые виды алкоголя воздействуют более разрушительно, чем другие.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в интервью для «Газеты.Ru». Самым вредным для печения алкоголем врач назвала коктейли. Она заявила, что в них кроме спирта содержится много сахара, консервантов и красителей.

«Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», — предостерегла Ломова.
Она также призвала осторожно употреблять ликеры. Она пояснила, что этот напиток за счет сладости и аромата может выпиваться быстрее, чем планировалось.

Гастроэнтеролог также предостерегла от шампанского. Этот коварный напиток за счет пузырьков способствует быстрому опьянению, а также провоцируют процесс гниения в кишечнике.

Врач заключила, что наименее вредными алкогольными напитками являются некрепленые вина. Также, в небольших объемах относительно безопасны крепкие напитки — водка или коньяк, так как они не содержат сахар.

Читайте также:

People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью

Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня

Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук

#водка
#врач
#сахар
#сладости
#напитки
#интервью
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф