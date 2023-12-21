Невролог Цурина рассказала, что головная боль у ребенка может быть опасна

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Невролог НИКИ детства Наталия Цурина рассказала, когда головная боль у ребенка может быть опасна. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Детский невролог, заведующая отделением реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина отметила, что существуют случаи головных болей у детей, которые должны насторожить взрослых.
Кроме этого, она добавила, что важно узнавать как именно выражается боль у детей. Для своевременного обнаружения проблем в здоровье ребенка стоит при появлении симптомов сдать общий анализ крови, провести офтальмоскопию - осмотр глазного дна, УЗИ сосудов головы и шеи, ЭКГ.
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«Существуют симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу — это головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания, появление судорог, нарушения зрения при приступах боли. Опасным может быть усиление головной боли при физических нагрузках. Насторожить также должна боль, на которую не действуют обезболивающие», — объяснила Наталия Цурина.
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Мира Полтева