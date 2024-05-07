Названа неожиданная причина головной боли

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Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала, что причиной головной боли может стать заболевание височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
«Височно-нижнечелюстной сустав – это один из самых сложных суставов в нашем теле, обеспечивающий движение нижней челюсти. Нарушения в его работе могут вызывать ряд неприятных симптомов, и при отсутствии лечения они могут серьезно ухудшить качество жизни пациента», – добавила в беседе с Газета.ру Сумцова.
Среди причин заболеваний ВНЧС врач назвала неправильный прикус, артрит, износ суставов, травмы челюсти и длительное напряжение мышц лица, часто связанное со стрессом и т.д. Специалист подчеркнула, что каждый случай индивидуален.
При проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу.
Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.
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