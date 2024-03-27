Стоматолог Тюрякова рекомендовала не чистить зубы сразу после еды

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.
«При Ph ниже 5.5 из эмали начинают вымываться минералы, она становится рыхлой. Если в этот момент почистить зубы щеткой, на поверхности эмали возникнут трещины и углубления. Поэтому после еды лучше подождать 30 минут, пока слюна не нейтрализует кислоту и не насытит эмаль минералами, а уже после чистить зубы», — объяснила в беседе с «Известиями» Тюрякова.
Кроме того, по её словам здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.
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