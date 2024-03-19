Стоматолог Хило заявила об опасности отбеливающих паст

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Стоматолог-терапевт Элина Хило заявила, что постоянное использование отбеливающих зубных паст может вызвать повреждение тканей.
«С одной стороны, они безопасны и клинически проверены, но с другой — предусмотрены для ограниченного по времени использования. Использовать их можно одну или две недели. Если человек начинает их применять на регулярной основе в течение длительного периода времени, то это может вызвать необратимые повреждения твердых тканей зубов», — пояснила в беседе с Газета.ру Хило.
Для того, чтобы бережно отбелить зубы, специалист рекомендовала обратиться к стоматологу.
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