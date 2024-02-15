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Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное

15 февраля 2024, 13:44
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН Александр Румянцев к Международному дню детей, больных раком, рассказал о том, как лечится рак у детей.
Он отметил комплексное лечение рака у детей, которое может включать в себя химиопрепараты, иммунотерапию, трансплантацию, лучевую терапию и т. д.

«Основная часть онкологических заболеваний детей имеет лечение лекарственное, то есть консервативное, не хирургическое. Поэтому 50% онкологических заболеваний кроветворной и иммунной системы вообще не видят ножа», — прокомментировал в беседе с RT Румянцев.


При сложных диагнозах, например таких, как опухоли мозга, для лечения ребёнка подключается сразу несколько специалистов разных направлений.

Ранее кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус заявили о том, что шаурма способна снизить риск развития рака простаты, инфаркта, инсульта и диабета. Как пишет utro.ru, например, лаваш содержит марганец, который может предупредить риск развития диабета.

Также врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус делились секретами борьбы с прыщами. Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.

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#врачи
#лечение
#дети
#онкология
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Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли более 380 тысяч человек
15 февраля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 380 тысяч жителей Московской области старше 18 лет прошли диспансеризацию за первые полтора месяца 2024 года, в ходе обследований было выявлено более 7 тысяч различных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
В ходе обследований было обнаружено около 3 тысяч случаев заболевания сердечно-сосудистой системы, 400 случаев сахарного диабета, а также 90 случаев онкологических заболеваний. Пациентов с обнаруженными в ходе диспансеризации проблемами со здоровьем направили на дополнительные консультации и назначили лечение.

Для того, чтобы пройти бесплатную диспансеризацию в Московской области, надо обратится в свою поликлинику. С собой понадобится полис ОМС и паспорт. Кроме того, записаться можно по телефону 122 или через региональный портал госуслуг.

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#диспансеризация
#светлана стригункова
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Щёлковской больнице диспансеризацию прошли за день более 180 человек
15 февраля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 180 жителей Щёлкова, Фрязина и Лосино-Петровского проверили своё здоровье в Щёлковской больнице в единый день диспансеризации в феврале, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диспансеризацию прошли 183 человека, из них на второй этап диспансеризации, предполагающий более тщательные исследования, были направлены 92 человека», — рассказал заведующий поликлиникой Щёлковской больницы Гарик Агаханян.
В частности, на дополнительные исследования в связи с подозрением на заболевания сердечно-сосудистой системы были направлены 46 пациентов, с подозрением на сахарный диабет — 12 человек и два человека — с подозрением на онкологические заболевания.

В министерстве напомнили, что диспансеризацию проходят в поликлинике бесплатно — по полису ОМС. Записаться на профилактическое обследование можно через портал госулуг или по единому номеру 122.

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#щёлково
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
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Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
15 февраля 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 20 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга закупят для больниц Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Передвижные рентгеновские аппараты используются при проведении операций. За три года мы поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги. А в этом закупим еще 21 аппарат, на данные цели в бюджете заложено более 270 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Новые аппараты, позволяющие в режиме реального времени получать рентгеновские изображения под различным углом, поставят в 15 подмосковных больниц. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
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Врач Иванова предупредила об опасности жареной пищи
14 февраля 2024, 18:57

Фото: istockphoto.com/Magone

Терапевт Виктория Иванова заявила, что злоупотребление жареной пищи может грозить серьёзными проблемами со здоровьем, такими, как онкология, атеросклероз, диабет и т. д.
Вред такой пищи, по её словам, заключается в большом содержании в ней рафинированного масла.

«Такой рацион чреват развитием смертельно опасных заболеваний: онкология, сахарный диабет, атеросклероз, цирроз печени, инсульт, инфаркт и др. Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Иванова.

Она подчеркнула, что степень обжарки блюда прямо пропорциональна количеству вредных в ней веществ.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.

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#онкология
#вред
#сахарный диабет
#блюда
#питание
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Врач Волкова предупредила об опасности неправильного роста зубов мудрости
14 февраля 2024, 18:10

Фото: istockphoto.com/Harbucks

Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Мария Волкова заявила, что неправильный рост зубов мудрости может грозить не просто скученностью зубов, но и травмами слизистой оболочки рта.
«В результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба», — отметила в беседе с Газета.ру Волкова.

Также проблемы с зубами мудрости могут обернуться лицевыми болями по типу невралгии тройничного нерва.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, читает врач, следует регулярно посещать врача и проводить диагностические снимки для выявления недуга.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

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#вакцины
#хирург
#стоматолог
#здоровье
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Россиянам назвали неожиданную причину появления морщин
Врач Анойко: Морщины могут возникнуть из-за долгого сидения в телефоне
14 февраля 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Khosrork

Врач-косметолог Елена Анойко заявила, что морщины в том числе и у молодых могут возникать из-за долгого сидения в телефоне, а именно – из-за излучения смартфона.
Всё дело в том, что так называемый «синий свет» проникает глубже в клетки кожи, чем остальные лучи видимого спектра, и достигает слоев дермы.

«Текстовая» шея и «морщины напряжения» возникают из-за долгого сидения в телефоне. Как выглядит характерная поза стандартного юзера гаджета: угол наклона головы составляет приблизительно 60°C. В такой позе нагрузка на мышцы шеи возрастает в несколько раз и достигает 27 кг», — добавила в беседе с Газета.ру Анойко.

Кроме этого, морщины могут рано появится из-за генетической предрасположенности и воздействия ультрафиолета.

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#здоровье
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Врач Боша: Капли от сухости глаз могут грозить отёком роговицы
14 февраля 2024, 17:45

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Офтальмолог Наталия Боша заявила, что чрезмерное употребление капель от сухости глаз может обернуться отёком роговицы.
«Капли от сухости глаз бывают с консервантами в составе и без них. Капли без консервантов подходят для частого использования, они не вызывают раздражений и привыканий. А вот капли с консервантами не рекомендуется использовать часто, так как могут быть осложнения», – отметила в беседе с Газета.ру Боша.

Она подчеркнула, что при появлении неприятных симптомов после использования глазных капель стоит немедленно обраться к врачу.

Ранее офтальмолог Анна Семакина заявляла, что для предотвращения перенапряжения глаз при работе за компьютером надо давать себе перерыв каждые 20 минут. Кроме этого, врач советовала делать разминку каждые 45 минут.

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#врач
#глаза
#офтальмолог
#здоровье
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Названы группы риска по болезни Альцгеймера
Невролог Москвичёва назвала людей старше 60 лет подверженными заболеванию
14 февраля 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/nantakorn jeenpueng

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичёва заявила, что болезни Альцгеймера наиболее подвержены люди старше 60 лет.
Однако рискуют заболеть не только люди старшего возраста.

Она напомнила, что заболевание характеризуется снижением интеллекта, нарушениями памяти и изменением личности.

«Все факторы риска делят на 2 группы. На первую группу пациент повлиять не в состоянии, вторая – те факторы, которые можно изменить. Первая группа риска – возраст свыше 60 лет. Вторая группа – низкий уровень образования и низкая интеллектуальная активность, малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Москвичёва.

Она добавила, что повлиять на развития болезни также могут отсутствие контроля за хроническими заболеваниями, ожирение, неправильное питание, повторные травмы головы, и даже депрессия.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии Кира Воронкова объясняла, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.

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#врач
#болезни
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Психиатр Рудов рассказал, как лечить СДВГ
Психиатр Рудов: Для лечения применяются препараты разных групп
14 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.
Он отметил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у детей, однако оно может быть и у взрослых.

По его словам, родители часто не признают такой диагноз у ребёнка, а за повышенную активность пытаются наказывать, что в корне не верно и бесполезно.

«Сегодня такой недуг лечат препаратами различных групп. Они помогают ребёнку преодолевать трудности с самоконтролем и поведенческие проблемы, снижают их раздражительность», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он подчеркнул, что поставить диагноз и выписать препараты может только врач.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала триггеры, которые могут запустить опухолевые процессы в организме. К ним она отнесла вирусы, инфекции, аллергии.

«Любая иммунная недостаточность, когда система работает неполноценно, создаёт условия, чтобы возникали всевозможные очаги. Если всё это выявлять своевременно и удалять, то никакого рака не будет. Но это всё является триггерами возникновения опухолевых процессов», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.

А врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявлял, что изжога может быть симптомом рака желудка.

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#врач
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#препараты
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