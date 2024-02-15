Врач Румянцев: У основной части онкозаболеваний детей — лечение лекарственное

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Научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН Александр Румянцев к Международному дню детей, больных раком, рассказал о том, как лечится рак у детей.
Он отметил комплексное лечение рака у детей, которое может включать в себя химиопрепараты, иммунотерапию, трансплантацию, лучевую терапию и т. д.
При сложных диагнозах, например таких, как опухоли мозга, для лечения ребёнка подключается сразу несколько специалистов разных направлений.
Ранее кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус заявили о том, что шаурма способна снизить риск развития рака простаты, инфаркта, инсульта и диабета. Как пишет utro.ru, например, лаваш содержит марганец, который может предупредить риск развития диабета.
Также врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус делились секретами борьбы с прыщами. Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.
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«Основная часть онкологических заболеваний детей имеет лечение лекарственное, то есть консервативное, не хирургическое. Поэтому 50% онкологических заболеваний кроветворной и иммунной системы вообще не видят ножа», — прокомментировал в беседе с RT Румянцев.
Ранее кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус заявили о том, что шаурма способна снизить риск развития рака простаты, инфаркта, инсульта и диабета. Как пишет utro.ru, например, лаваш содержит марганец, который может предупредить риск развития диабета.
Также врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус делились секретами борьбы с прыщами. Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.
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Мелисса Тимофеева