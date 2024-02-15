Врач Кондратьев: «Тайминг в детской онкологии составляет 21 день»

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«Тайминг в детской онкологии составляет 21 день. Поэтому, если тайминг приходится на 31 декабря или день рождения, лечение начнётся 31 декабря или в день рождения. В ситуации с химиотерапией мы говорим о привыкании организма к чему-либо. Опухоль начинает понимать, что может победить. Она коварна, и у нас должны быть механизмы не дать ей поднять голову», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Кондратьев.
Ранее научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН Александр Румянцев к Международному дню детей, больных раком, рассказал о том, как лечится рак у маленьких пациентов и подростков.
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