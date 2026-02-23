Названа оптимальная частота смены зубной щетки

23 февраля 2026, 18:22

Стоматолог Серегина посоветовала менять зубную щетку раз в один-три месяца

Фото: iStock/zkolra

Если не обновлять зубную щетку вовремя, качество очистки полости рта заметно снижается. Об этом сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина в беседе с «Лентой.ру».