Названа оптимальная частота смены зубной щетки
Если не обновлять зубную щетку вовремя, качество очистки полости рта заметно снижается. Об этом сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, регулярное использование зубной щетки приводит к постепенному ухудшению ее внешнего вида и утрате упругости щетинок. Со временем щетка начинает хуже справляться с удалением зубного налета и может стать средой для размножения бактерий. Стоматолог подчеркнула, что изношенные щетинки менее эффективно очищают поверхность зубов и могут повредить слизистую оболочку полости рта, что, в свою очередь, может вызвать воспалительные процессы.
Рекомендуемый срок замены зубной щетки составляет от одного до трех месяцев. Это правило касается как обычных мануальных щеток, так и сменных насадок для электрических и звуковых моделей. Хотя максимальный срок службы щетки составляет три месяца, в некоторых случаях ее необходимо заменить раньше, советует Серегина.
Врач рекомендует досрочно заменить щетку после перенесенных простудных или инфекционных заболеваний, чтобы снизить риск повторного заражения. Также, по мнению эксперта, щетку следует заменить при деформации щетинок, появлении на них налета или признаков плесени. Серегина также подчеркнула, что недопустимо использование зубной щетки другим человеком.
Читайте также: