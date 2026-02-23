Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин

23 февраля 2026, 09:43

РИА Новости: врач Сластен заявила, что рыба, мясо и яйца улучшают потенцию

Фото: iStock/AlexPro9500

Регулярное употребление продуктов, богатых полноценным белком необходимо для поддержания нормального уровня тестостерона у мужчин. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.