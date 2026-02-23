Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин
Регулярное употребление продуктов, богатых полноценным белком необходимо для поддержания нормального уровня тестостерона у мужчин. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
Для поддержания гормонального баланса и уровня тестостерона важно регулярно употреблять продукты, богатые полноценным белком, такие как рыба, нежирное мясо, яйца и бобовые. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе и льняном масле, укрепляют сосуды, уменьшают воспалительные процессы и способствуют улучшению потенции, отметила Сластен.
Врач подчеркнула, что цинк и селен, присутствующие в морепродуктах, орехах и семенах тыквы, играют ключевую роль в процессе созревания сперматозоидов и профилактике простатита. Овощи и зелень обеспечивают организм антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от преждевременного старения.
