Названа приемлемая норма газировки в день

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что в сутки можно употреблять не более стакана газированного напитка.
Он напомнил, что основная опасность газировки заключается в содержании в ней большого количества сахара.
Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
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«Чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза. Сахар добавляют в очень многие продукты — соки, консервы, соусы. Мы кладем сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
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Мелисса Тимофеева