Раскрыта неожиданная польза кабачков

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
Она пояснила, что лютеин и зеаксантин в кожуре овоща способствуют замедлению возрастного снижения зрения.
Также кабачки благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
По её словам, овощ содержит витамины и минералы, включая витамины группы В, витамин С, РР, А, Е, железо, магний, калий и цинк, что способствует укреплению иммунитета.
Специалист рекомендовала употреблять кабачки в период их урожая каждый день по 400-500 г в день.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявляла о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.
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Также кабачки благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
«Самыми вкусными и полезными считаются молодые кабачки. Употреблять их можно как сырыми, так и термически обработанными. Кабачки содержат большое количество воды и клетчатки, малокалорийны, считаются диетическим продуктом», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.
По её словам, овощ содержит витамины и минералы, включая витамины группы В, витамин С, РР, А, Е, железо, магний, калий и цинк, что способствует укреплению иммунитета.
Специалист рекомендовала употреблять кабачки в период их урожая каждый день по 400-500 г в день.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявляла о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.
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Мелисса Тимофеева