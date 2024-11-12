Названа профессия, представителям которой может грозить рак челюсти

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Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.
Также этому заболеванию могут быть подвержены курильщики и любители острой пищи.
Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.
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«Рак челюсти — очень агрессивная онкология, с трудом поддается лечению. Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит. Предшественниками заболевания являются хронические травмы слизистой оболочки рта. В группе риска также находятся курильщики», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.
Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.
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Мелисса Тимофеева