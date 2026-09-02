Названа распространенная привычка, увеличивающая риск развития деменции

02 сентября 2026, 15:18

Eating Well: Гиподинамия повышает риск развития деменции и сахарного диабета

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Диетолог, специалист по деменции Молли Робинсон предупредила о распространенной привычке, увеличивающей риск развития нейродегенеративных заболеваний. Об этом информирует Eating Well.