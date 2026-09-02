Названа распространенная привычка, увеличивающая риск развития деменции
Диетолог, специалист по деменции Молли Робинсон предупредила о распространенной привычке, увеличивающей риск развития нейродегенеративных заболеваний. Об этом информирует Eating Well.
Специалист указала на гиподинамию как на один из факторов риска деменции. Согласно ее мнению, малоподвижный образ жизни, сопровождающийся длительным сидением и низкой физической активностью, может существенно повысить вероятность развития этого заболевания.
Робинсон объяснила, что гиподинамия тесно связана с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа, которые, в свою очередь, являются известными факторами риска как сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера. Она отметила, что резкие колебания уровня глюкозы в крови могут повреждать кровеносные сосуды и нарушать передачу сигналов инсулина в мозг, что ухудшает снабжение клеток питательными веществами и кислородом и, как результат, негативно сказывается на когнитивных функциях.
Эти метаболические изменения, продолжила Робинсон, также ускоряют накопление вредных белков в мозге, связанных с нейродегенеративными заболеваниями. Более того, по ее словам, длительное сидение может способствовать развитию деменции за счет постепенного уменьшения объема мозга в областях, отвечающих за память и обучение.
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