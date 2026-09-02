Женщина потратила 15 минут на одно упражнение после еды и удивилась моментальным результатам

02 сентября 2026, 14:53

Metro: Прогулки после еды улучшают концентрацию внимания и снижают сахар в крови

Фото: iStock/gbh007

Журналистка Элеанор Нойс потратила 15 минут на одно упражнение после еды и удивилась моментальным результатам. Об этом сообщает издание Metro.