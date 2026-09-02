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Женщина потратила 15 минут на одно упражнение после еды и удивилась моментальным результатам

Metro: Прогулки после еды улучшают концентрацию внимания и снижают сахар в крови
Фото: iStock/gbh007

Журналистка Элеанор Нойс потратила 15 минут на одно упражнение после еды и удивилась моментальным результатам. Об этом сообщает издание Metro.



Женщина проанализировала данные исследований, которые показали, что даже короткие прогулки после еды помогают контролировать уровень сахара в крови, и решила попробовать, как она будет себя чувствовать, отправившись на 15-минутную прогулку сразу после обеда. По её словам, после этого действия ей стало легче сосредоточиться на задачах, и в голову начали приходить новые идеи.

Кроме того, журналистка, страдающая диабетом первого типа, заметила, что ходьба помогает ей стабилизировать уровень сахара в крови. Утром уровень глюкозы был повышен, но после прогулки показания глюкометра нормализовались.

Екатерина Коршунова

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