Названа самая главная ошибка людей с гипертонией

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Врач-кардиолог Анастасия Фомичева заявила, что основной проблемой людей с гипертонией является невыполнение предписаний медиков.
В частности, это касается правил приёма и дозировок препаратов.
Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотония является нормой, а не болезнью. Он добавил, что низкого давления как такового нет, а есть лишь сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то ещё, при этом постоянное низкое давление, по словам врач, является нормой.
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«Нерегулярный приём препаратов от давления, только когда оно повышается — это неверно! Гипотензивную терапию надо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению. Плановую терапию необходимо проводить регулярно», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.
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Мелисса Тимофеева