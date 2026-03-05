Названа средняя стоимость лечения рака в России
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал о ситуации с лечением онкологических заболеваний в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что подавляющее большинство пациентов получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. По его словам, стоимость лечения может достигать нескольких миллионов рублей, однако многие высокоэффективные лекарства доступны бесплатно.
Уфимцев подчеркнул, что в России успешно лечат онкологические заболевания. Однако не все препараты и исследования доступны в краткие сроки. В некоторых случаях пациенты могут столкнуться с очередями на процедуры, но такие задержки не нарушают установленные нормативы.
Глава ВСС добавил, что несмотря на наличие бесплатной медицинской помощи, в стране активно развивается добровольное медицинское страхование. Спрос на программы растет, что позволяет пациентам получать лечение быстрее и без задержек.
