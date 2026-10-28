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Названы частые признаки нехватки витамина А

Врач Поляков: Снижение зрения и сухая кожа свидетельствуют о нехватке витамина А
Фото: iStock/AntonioGuillem

Снижение зрения и сухость кожи могут указывать на нехватку в организме витамина А. Об этом aif.ru сообщил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.



По его словам, при нехватке витаминов люди часто замечают, что кожа становится хуже. Особенно сильно это заметно при недостатке витамина А. Специалист отметил, что в таких случаях кожа часто сухая и легко раздражается, а также может проявляться аллергия.

Кроме того, Поляков подчеркнул, что одним из частых симптомов является ухудшение зрения в темноте, известное как куриная слепота. Диетолог рекомендовал регулярно сдавать анализы, чтобы отслеживать уровень витаминов в организме, и только после этого выбирать методы восполнения их дефицита.

Екатерина Коршунова

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