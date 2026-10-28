Названы частые признаки нехватки витамина А
Снижение зрения и сухость кожи могут указывать на нехватку в организме витамина А. Об этом aif.ru сообщил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
По его словам, при нехватке витаминов люди часто замечают, что кожа становится хуже. Особенно сильно это заметно при недостатке витамина А. Специалист отметил, что в таких случаях кожа часто сухая и легко раздражается, а также может проявляться аллергия.
Кроме того, Поляков подчеркнул, что одним из частых симптомов является ухудшение зрения в темноте, известное как куриная слепота. Диетолог рекомендовал регулярно сдавать анализы, чтобы отслеживать уровень витаминов в организме, и только после этого выбирать методы восполнения их дефицита.
Читайте также: