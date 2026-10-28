Названы частые признаки нехватки витамина А

28 октября 2026, 17:34

Врач Поляков: Снижение зрения и сухая кожа свидетельствуют о нехватке витамина А

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Снижение зрения и сухость кожи могут указывать на нехватку в организме витамина А. Об этом aif.ru сообщил диетолог и эндокринолог Антон Поляков.