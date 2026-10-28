Врач перечислил помогающие снизить артериальное давление фрукты

28 октября 2026, 16:20

Диетолог Китли: Бананы, киви и черника помогают снизить артериальное давление

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Некоторые фрукты помогают снизить артериальное давление благодаря содержанию в них калия, витамина С и антиоксидантов. Об этом сообщил диетолог Скотт Китли, пишет издание Women's Health.