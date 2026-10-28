Врач перечислил помогающие снизить артериальное давление фрукты
Некоторые фрукты помогают снизить артериальное давление благодаря содержанию в них калия, витамина С и антиоксидантов. Об этом сообщил диетолог Скотт Китли, пишет издание Women's Health.
Первым веществом, способствующим снижению давления, специалист назвал калий, который в значительных количествах содержится в бананах и авокадо. Поступая в организм, он поддерживает баланс натрия и способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов.
Кроме того, для нормализации давления могут быть полезны антоцианы — растительные соединения, которые в изобилии присутствуют в чернике. Они помогают поддерживать эластичность сосудов и стимулируют выработку оксида азота. Аналогичный эффект оказывают киви и грейпфруты благодаря высокому содержанию витамина С. Виноград богат полифенолами, а арбуз содержит аминокислоту L-цитруллин, которая участвует в процессах расширения сосудов, отметил он.
Однако Китли подчеркнул, что одних только фруктов недостаточно для контроля артериального давления. Согласно его мнению, продукты питания должны быть частью сбалансированного рациона, а не заменять назначенные врачом препараты.
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