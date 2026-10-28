Невролог объяснил, почему инсульт у молодежи протекает тяжелее

28 октября 2026, 17:09

Врач РКБ Татарстана Курбанов: Среди пациентов с инсультом стало больше молодых

Фото: iStock/Tunatura

Инсульт всё чаще поражает молодых людей, и его последствия для них более серьёзные. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РКБ Татарстана Артур Курбанов.