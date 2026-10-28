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Невролог объяснил, почему инсульт у молодежи протекает тяжелее

Врач РКБ Татарстана Курбанов: Среди пациентов с инсультом стало больше молодых
Фото: iStock/Tunatura

Инсульт всё чаще поражает молодых людей, и его последствия для них более серьёзные. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РКБ Татарстана Артур Курбанов.



По словам специалиста, его самый юный пациент перенёс инсульт в возрасте 18 лет. В настоящее время в больницы с этой проблемой всё чаще поступают люди трудоспособного возраста — от 35 до 50 лет.

У молодых пациентов есть значительный функциональный резерв мозга, что повышает их шансы на восстановление. Однако первые дни и недели после инсульта являются наиболее тяжёлыми для пациентов, поскольку в этот период существует множество рисков и высок уровень летальности в условиях стационара, пояснил он.

Инсульт в молодом возрасте — это нетипичное явление. Он часто протекает необычно и нередко связан с каким-либо основным заболеванием, заключил Курбанов.

Екатерина Коршунова

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