Названы два доступных фрукта для поддержания стабильного уровня сахара в крови
Диетолог, доктор медицинских наук Мэгги Белл назвала два доступных фрукта, которые необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Об этом пишет издание Eating Well.
По словам медика, яблоки и апельсины способствуют стабилизации уровня глюкозы в крови. Она объяснила, что высокое содержание клетчатки в этих фруктах замедляет процесс всасывания сахара в кровь.
Кроме того, Белл указала, что яблоки и апельсины богаты минералами, витаминами и антиоксидантами, которые также благоприятно влияют на уровень сахара в крови. Диетолог подчеркнула, что они одинаково полезны для здоровья. Сочетание цельных фруктов с белками и здоровыми жирами, такими как йогурт или арахисовое масло, в составе сбалансированного блюда или перекуса поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвратит его резкие колебания, добавила Белл.
