Эндокринолог раскрыла, нужно ли есть йодированную соль
Йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы. Об этом сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.
Йодированная соль важна для предотвращения йододефицитных заболеваний, таких как зоб и гипотиреоз, поскольку йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, управляющих обменом веществ и обеспечивающих нормальное функционирование организма, отметила Закирова.
Врач подчеркнула, что дефицит йода может вызвать проблемы с щитовидной железой, особенно у детей и беременных.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский назвал единственную по-настоящему полезную соль.
