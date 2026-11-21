Названы факторы, влияющие на риск развития болезней сердца
Генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто назвал факторы, влияющие на риск развития болезней сердца. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, преддиабет, предгипертензия, проблемы с почками и нарушения липидно-углеводного обмена значительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках XXVII Национального конгресса Общества специалистов по сердечной недостаточности, который проходит в Москве с 20 по 22 ноября, Шляхто заявил, что этот риск возрастает на 20-30%.
Академик также подчеркнул, что сочетание нескольких заболеваний, таких как гипертония, диабет и нарушения липидного обмена, особенно опасно для сердца и сосудов.
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