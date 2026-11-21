Уролог назвал норму ночных походов в туалет
Уролог-андролог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Роман Хромов рассказал, сколько раз за ночь нормально ходить в туалет. Об этом пишет «Лента.ру».
Взрослый человек может проснуться ночью, чтобы сходить в туалет, но один такой случай не обязательно свидетельствует о проблемах со здоровьем. По словам специалиста, важно учитывать, как было раньше, что изменилось и как человек чувствует себя утром.
Врач подчеркнул, что если ночные позывы к мочеиспусканию становятся частыми, регулярными или после них трудно снова уснуть, необходимо выяснить причину. Согласно его мнению, если человек встает в туалет два и более раза за ночь, это может быть поводом для обращения к специалисту. Хромов также отметил, что с возрастом ночные мочеиспускания могут происходить чаще, но списывать изменение привычного ритма только на возраст не стоит.
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