21 ноября 2026, 11:50

Уролог Хромов: Один поход в туалет ночью не говорит о проблемах со здоровьем

Фото: iStock/Sergey Dogadin

Уролог-андролог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Роман Хромов рассказал, сколько раз за ночь нормально ходить в туалет. Об этом пишет «Лента.ру».