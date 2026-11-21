21 ноября 2026, 12:40

Хирург Умнов: Эпилептикам и сердечникам нельзя погружаться с аквалангом

Фото: iStock/satamedia

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, кому категорически нельзя погружаться с аквалангом. Об этом пишет «Газета.Ru».