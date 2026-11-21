Раскрыто, кому категорически нельзя погружаться с аквалангом
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, кому категорически нельзя погружаться с аквалангом. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его словам, существуют строгие противопоказания для дайвинга. К ним относятся заболевания, которые могут привести к внезапной потере сознания или судорогам под водой. Это эпилепсия, серьезные нарушения сердечного ритма, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелая сердечная недостаточность, неконтролируемая гипертензия, инсульт в анамнезе, диабет первого типа с частыми гипогликемиями и тяжелые формы бронхиальной астмы.
Умнов отметил, что не следует погружаться при пневмотораксе и любых острых заболеваниях или состояниях, связанных с полостью среднего уха, придаточными пазухами носа или проходимостью слуховых труб. Плавание противопоказано при сильной простуде и заложенности носа, так как это может вызвать баротравму уха и пазух из-за невозможности выровнять давление, пояснил специалист.
Даже если человек абсолютно здоров, но это его первый дайвинг, необходимо заполнить медицинскую анкету перед началом курса и честно сообщить инструктору о любых хронических заболеваниях. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности, заключил хирург.
Читайте также: