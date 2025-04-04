Названы гены, позволяющие эффективнее лечить рак груди и яичников

Укус клеща может привести к энцефалиту и боррелиозу, от первой болезни можно вакцинироваться, но она плохо поддается лечению, от второй привиться нельзя, однако она хорошо лечится антибиотиками. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, боррелиоз оценивается как менее опасное заболевание.