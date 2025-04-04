Названы гены, позволяющие эффективнее лечить рак груди и яичников

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Мутации в генах BRCA 1 или 2 позволяют эффективнее бороться с раком груди и яичников, делая их более податливыми к терапии. Об этом заявила биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова. По ее словам, пациенты с мутацией в этих генах лучше реагируют на определенную химиотерапию.
«Эти мутации делают рак молочной железы чувствительным к определенным препаратам. Опухоли, ассоциированные с наследственными мутациями BRCA1/2, обладают высокой чувствительностью к ДНК-повреждающим агентам: препаратам платины и PARP-ингибиторам», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь врач акушер-гинеколог, главврач клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала о наиболее эффективном методе выявления рака женской репродуктивной системы. В разговоре с «Известиями» специалист обратила внимание на новый тест с помощью определения уровня онкомаркера CA-62 в крови, который позволяет выявить онкологию на ранней стадии.
«Онкомаркер СА-62 образуется на поверхности злокачественных клеток с самого начала роста опухоли, поэтому появляется шанс обнаружить новообразование тогда, когда лечение еще эффективно. Эксперт рекомендует женщинам старше 40 лет включать тест на CA-62 в ежегодный профилактический чек-ап наряду с маммографией и цитологическим исследованием шейки матки», — говорится в материале.Читайте также:
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