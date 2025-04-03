Врач рассказала, как гепатит С может отразиться на беременности

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Беременные с диагнозом гепатита С ведутся на учете так же, как и другие женщины, с тем лишь исключением, что чаще сдают анализы на биохимию. Об этом рассказала врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, регулярная биохимия нужна, так как при гепатите С постепенно разрушаются гепатоциты, приводя к повышению уровня АЛТ, АСТ, что плохо отражается на здоровье плода.
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«На самом деле, врачи больше опасаются гепатита Е у беременных пациенток. Так как он вызывает острую реакцию, когда гепатоциты просто разрушаются. Все, что в них находилось, всасывается в кровь — до 30% случаев может произойти летальный исход. И если женщина больна любым из гепатитов, то риск того, что к ней еще «прицепится» и гепатит Е — очень высок. Поэтому нужно быть аккуратным», — подчеркнула специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев