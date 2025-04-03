Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии

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Новая пандемия опасного заболевания может оказаться намного опаснее коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он также призвал все страны на планете немедленно начать работу над всеобщим соглашением о борьбе с пандемиями, передаёт ТАСС. Возглавляемая им организация уже начала работу над документом, напомнил чиновник. Он посетовал, что сейчас на фоне мировых конфликтов COVID-19 кажется каким-то «далёким воспоминанием», но это в корне неправильная точка зрения.
Во-первых, коронавирусный кошмар был не так уж и давно. А во-вторых, новая болезнь может оказаться во сто крат опаснее, сказал глава ВОЗ.
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Во-первых, коронавирусный кошмар был не так уж и давно. А во-вторых, новая болезнь может оказаться во сто крат опаснее, сказал глава ВОЗ.
«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — подчеркнул Гебрейесус.
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Александр Бойцов