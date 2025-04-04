Неонатолог раскрыла, почему важно грудное вскармливание

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Грудное молоко — уникальный продукт, которому нет полноценной замены, так как у каждой матери оно индивидуально подстроено под конкретного ребенка. Об этом заявила врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию Любовь Фомичева в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, грудное молоко может менять свой состав даже в зависимости от времени суток, подстраивая под ребенка микро- и макроэлементы. Именно поэтому, подчеркнула врач, несмотря на попытки ученых и нутрициологов разработать аналоги грудному молоку, на данный момент настоящей замены для него нет.
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«Процесс кормления грудью способствует очень тесному сближению мамы и малыша. Первое прикладывание должно происходить как можно раньше. Ребенок и мама объединяются, женщина испытывает определенные гормональные изменения, которые способствуют формированию привязанности», — добавила Фомичева.Читайте также:
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Данил Пономарев