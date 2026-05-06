Россиян предупредили об опасности храпа
Храп может приводить к различным проблемам со здоровьем. Об этом сообщила оториноларинголог, фониатр «Гута Клиник» Дарья Харина в беседе с «Лентой.ру».
Врач подчеркнула, что храп негативно влияет на качество сна. По её словам, даже если человек спит по семь-восемь часов, храп может приводить к недосыпанию и усталости.
Оториноларинголог отметила, что особенно опасным последствием храпа является апноэ — временные остановки дыхания во сне, вызывающие кислородное голодание. Харина предупредила, что апноэ может вызвать дневную сонливость, разбитость, раздражительность, снижение внимания и проблемы с памятью.
Медик объяснила, что чем дольше апноэ, тем больше риск для здоровья. Длительные задержки дыхания увеличивают вероятность ожирения, гипертонии, инфаркта и инсульта. Кроме того, апноэ создаёт угрозу жизни и повышает риск внезапной смерти. Харина добавила, что недостаток сна из-за храпа нарушает обмен глюкозы, что может привести к развитию сахарного диабета второго типа и другим метаболическим нарушениям.
