Названы главные причины возникновения пародонтита
Стоматолог Морозова: плохая гигиена рта может привести к пародонтиту
Пародонтит может возникнуть при плохой гигиене рта или из-за патологии прикуса. Об этом рассказала врач-стоматолог клиники «Медицина и гармония» Татьяна Морозова.
Специалист пояснила, что основными проявлениями пародонтита являются образование десневых карманов, выделение из них гноя и подвижность зубов.
«Диагностировать заболевание довольно легко. Обычно пациент сам обращается с жалобами на чувствительность зубов, опущение уровня десен, воспаление и подвижность зубов. Подтверждает диагноз рентгенологическое исследование, которое выявляет атрофические изменения костной ткани», — пояснила Морозова в беседе с «Известиями».
Причинами пародонтита могут являться генетическая предрасположенность, нарушение питания тканей, патологии прикуса, плохая гигиена полости рта и осложнения после неправильно проведенного протезирования или лечения.
Она отметила, что пациент с диагнозом пародонтит должен регулярно посещать врача-стоматолога, проводить профессиональную гигиену полости рта и своевременно лечить кариес.
В свою очередь стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина рассказала «Газете.Ru», что эффективность отбеливающих зубных паст сильно преувеличена.
«Большинство отбеливающих паст содержат абразивные или ферменты, которые удаляют поверхностный налет, но не влияют на внутреннее окрашивание эмали.
В результате зубы кажутся чуть светлее, но настоящего отбеливания не происходит», — объяснила Солдаткина.
Она предупредила, что отбеливающие пасты могут стирать эмаль и повышать чувствительность зубов.
Отбелить зубы можно только с помощью гигиены полости рта у стоматолога-терапевта или профессионального отбеливания.