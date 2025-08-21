Названы главные причины возникновения пародонтита

21 августа 2025, 19:15

Стоматолог Морозова: плохая гигиена рта может привести к пародонтиту

Фото: iStock/AntonioGuillem

Пародонтит может возникнуть при плохой гигиене рта или из-за патологии прикуса. Об этом рассказала врач-стоматолог клиники «Медицина и гармония» Татьяна Морозова.





Специалист пояснила, что основными проявлениями пародонтита являются образование десневых карманов, выделение из них гноя и подвижность зубов.





«Диагностировать заболевание довольно легко. Обычно пациент сам обращается с жалобами на чувствительность зубов, опущение уровня десен, воспаление и подвижность зубов. Подтверждает диагноз рентгенологическое исследование, которое выявляет атрофические изменения костной ткани», — пояснила Морозова в беседе с «Известиями».

