Стоматолог назвала идеальную зубную щетку для ежедневного использования

24 июля 2025, 15:45

Стоматолог Мордвинцева: электромеханическая зубная щетка хорошо удаляет налет

Фото: iStock/zkolra

Для ежедневной чистки зубов подойдут электромеханические щетки, которые эффективно удаляют налет. Об этом рассказала стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф» Виктория Мордвинцева.





Такие щетки подходят почти всем людям, и даже тем, кто носит брекеты.





«Если нужна ежедневная чистка — подойдут электромеханические модели. Эти щетки работают за счет вращающихся и пульсирующих движений. Головка таких щеток совершает до 8800 возвратно-вращательных и до 40 000 пульсирующих движений в минуту. Это помогает эффективно разрушать и удалять зубной налет», — пояснила Мордвинцева в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы в стоматологической ассоциации считаем, что в джентльменский набор воспитанного человека должен входить союзный квартет из щетки, пасты, флосса, то есть нити зубной, и ополаскивателя», — уточнил Садовский.