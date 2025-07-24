Стоматолог назвала идеальную зубную щетку для ежедневного использования
Стоматолог Мордвинцева: электромеханическая зубная щетка хорошо удаляет налет
Для ежедневной чистки зубов подойдут электромеханические щетки, которые эффективно удаляют налет. Об этом рассказала стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф» Виктория Мордвинцева.
Такие щетки подходят почти всем людям, и даже тем, кто носит брекеты.
«Если нужна ежедневная чистка — подойдут электромеханические модели. Эти щетки работают за счет вращающихся и пульсирующих движений. Головка таких щеток совершает до 8800 возвратно-вращательных и до 40 000 пульсирующих движений в минуту. Это помогает эффективно разрушать и удалять зубной налет», — пояснила Мордвинцева в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, существуют ультразвуковые щетки. Они способны уменьшить воспаление и кровоточивость десен и удаляют налет на глубине до 5 мм под десной.
По словам эксперта, зубную щетку необходимо выбирать исходя из состояния зубов и десен. Звуковая или ультразвуковая щетка с мягкими щетинками подойдет для чувствительных зубов, щетки с насадками хороши для брекетов, а для детей стоит выбирать щетки с ограничителем давления и коротким временем работы.
Тем временем почетный президент Стоматологической Ассоциации России, директор НИИАМС, врач-стоматолог Владимир Садовский заявил Общественной Службе Новостей, что одной только зубной щетки и пасты мало для поддержания здоровья полости рта.
Он пояснил, что кариес возникает из-за остатков пищи, застревающих между зубами и в десневых карманах.
«Мы в стоматологической ассоциации считаем, что в джентльменский набор воспитанного человека должен входить союзный квартет из щетки, пасты, флосса, то есть нити зубной, и ополаскивателя», — уточнил Садовский.
По его мнению, зубной щеткой зубы чистить нужно утром после пробуждения и вечером перед сном. После завтрака необходимо прополоскать рот и использовать зубную нить.