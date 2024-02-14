Названы группы риска по болезни Альцгеймера

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Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичёва заявила, что болезни Альцгеймера наиболее подвержены люди старше 60 лет.
Однако рискуют заболеть не только люди старшего возраста.
Она напомнила, что заболевание характеризуется снижением интеллекта, нарушениями памяти и изменением личности.
Она добавила, что повлиять на развития болезни также могут отсутствие контроля за хроническими заболеваниями, ожирение, неправильное питание, повторные травмы головы, и даже депрессия.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии Кира Воронкова объясняла, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.
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Она напомнила, что заболевание характеризуется снижением интеллекта, нарушениями памяти и изменением личности.
«Все факторы риска делят на 2 группы. На первую группу пациент повлиять не в состоянии, вторая – те факторы, которые можно изменить. Первая группа риска – возраст свыше 60 лет. Вторая группа – низкий уровень образования и низкая интеллектуальная активность, малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Москвичёва.
Она добавила, что повлиять на развития болезни также могут отсутствие контроля за хроническими заболеваниями, ожирение, неправильное питание, повторные травмы головы, и даже депрессия.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии Кира Воронкова объясняла, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.
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Мелисса Тимофеева