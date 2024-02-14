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Названы группы риска по болезни Альцгеймера

Невролог Москвичёва назвала людей старше 60 лет подверженными заболеванию
14 февраля 2024, 15:50
Фото: istockphoto.com/nantakorn jeenpueng

Фото: istockphoto.com/nantakorn jeenpueng

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичёва заявила, что болезни Альцгеймера наиболее подвержены люди старше 60 лет.
Однако рискуют заболеть не только люди старшего возраста.

Она напомнила, что заболевание характеризуется снижением интеллекта, нарушениями памяти и изменением личности.


«Все факторы риска делят на 2 группы. На первую группу пациент повлиять не в состоянии, вторая – те факторы, которые можно изменить. Первая группа риска – возраст свыше 60 лет. Вторая группа – низкий уровень образования и низкая интеллектуальная активность, малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Москвичёва.

Она добавила, что повлиять на развития болезни также могут отсутствие контроля за хроническими заболеваниями, ожирение, неправильное питание, повторные травмы головы, и даже депрессия.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии Кира Воронкова объясняла, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.

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#врач
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Психиатр Рудов рассказал, как лечить СДВГ
Психиатр Рудов: Для лечения применяются препараты разных групп
14 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.
Он отметил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у детей, однако оно может быть и у взрослых.

По его словам, родители часто не признают такой диагноз у ребёнка, а за повышенную активность пытаются наказывать, что в корне не верно и бесполезно.

«Сегодня такой недуг лечат препаратами различных групп. Они помогают ребёнку преодолевать трудности с самоконтролем и поведенческие проблемы, снижают их раздражительность», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он подчеркнул, что поставить диагноз и выписать препараты может только врач.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала триггеры, которые могут запустить опухолевые процессы в организме. К ним она отнесла вирусы, инфекции, аллергии.

«Любая иммунная недостаточность, когда система работает неполноценно, создаёт условия, чтобы возникали всевозможные очаги. Если всё это выявлять своевременно и удалять, то никакого рака не будет. Но это всё является триггерами возникновения опухолевых процессов», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.

А врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявлял, что изжога может быть симптомом рака желудка.

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#врач
#диагноз
#препараты
#терапевт
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Врач Абсалямов предупредил об опасном источнике изжоги
Врач Абсалямов: Изжога может указывать на рак желудка
14 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/Voyagerix

Врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявил, что изжога может быть симптомом рака желудка.
Также к таким симптомам врач отнёс проблемы с глотанием, тошноту, рвоту, боли в области желудка, урчание в животе, вздутие и т. д.

«Такие симптомы как беспричинное похудение, выраженная общая слабость, стойкий болевой синдром, появление в мягких тканях увеличивающихся плотных образований могут свидетельствовать уже о более продвинутой стадии», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Абсалямов.

Он отметил, что при недомоганиях необходимо сразу обращаться к врачу.

А кандидат медицинских наук директор Медицинского института Росбиотеха Александр Алексеев рассказал об опасных последствиях долгого пребывания за компьютером. Так, это может привести к нарушениям зрения, избыточной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.

«Прежде всего на шейный отдел позвоночника, в особо тяжёлых случаях игровой зависимости — к истощению нервной системы. Однако эти последствия развиваются не одномоментно», — поделился в беседе с RT Алексеев.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.

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#врач
#симптомы
#здоровье
#болезни
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Врачи провели выездной приём в двух отдалённых населённых пунктах округа Кашира
14 февраля 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выездной приём провели узкопрофильные медицинские специалисты Каширской больницы в деревне Топканово и посёлке Руново, сообщают пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В выездную бригаду вошли терапевт, стоматолог, уролог и эндокринолог. Зв время выезда они осмотрели 58 местных жителей», — отмечается в сообщении.
В частности, приём у эндокринолога посетили 24 человека, стоматолог осмотрел 12 пациентов, терапевт — 15. Ещё для 26 пациентов провели ультразвуковую диагностику, а 25 человек прошли диспансеризацию.

Выезды врачей-специалистов помогают обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех жителей округа. Эта работа будет продолжаться.

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#кашира
#врачи
#пациенты
#медицина
#здравоохранение
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Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм развития онкологии из-за курения
14 февраля 2024, 12:44

Фото: Istockphoto / Kubra Cavus

Язва, рак пищевода и желудочно-кишечного тракта встречаются у курильщиков в несколько раз чаще, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
«Термическое и химическое влияние ядовитого дыма, который содержит никотин, смолы и другие опасные вещества, действуют на весь наш желудочно-кишечный тракт. Именно курение - одна из главных причин возникновения язвенной болезни», – сказал Холдин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Не менее опасны для ЖКТ алкогольные напитки. И чем они крепче, тем тяжелее повреждения.
«Спиртное в буквальном смысле обжигает стенки желудка. Поэтому систематическое употребление любого алкоголя может привести к развитию не только язвенной болезни, но и онкологии», – отметил нарколог.
Для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно избегать жирных и жареных блюд, соблюдать режим дня, регулярно проходить медосмотры и отказаться от вредных привычек.

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#подмосковье
#московская область
#нарколог
#онкология
#курение
#алкоголь
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Индивидуальным сопровождением беременности воспользовались 60 тысяч жительниц Подмосковья
14 февраля 2024, 10:44

Фото: Istockphoto / Inside Creative House

Услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области воспользовались почти 60 тысяч женщин. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Проект «Наша женская консультация» стартовал в Подмосковье в прошлом году. Это помогло обновить внешний вид женских консультаций, а также внедрить новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение личным помощником.
«Важно, чтобы в период беременности женщина получала медицинскую помощь в комфортных условиях и могла задать волнующие вопросы специалисту. Он поможет записаться на приём, скрининг, консультации врачей, в том числе узкопрофильных. Кроме того, специалист расскажет о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома и многом другом. Всего за время реализации проекта уже почти 60 тысяч беременных воспользовались этой услугой», – отметила Стригункова.
Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или через мессенджер.

Подробно о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#беременность
#женщины
#дети
#роды
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
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Глава Пентагона Остин выписан из больницы и уже вернулся к работе
NBC News: Пентагон сообщил о возвращении к работе министра обороны Ллойда Остина
14 февраля 2024, 03:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Пентагона Ллойд Остин днем 13 февраля был выписан из больницы, идет на поправку и уже вернулся к исполнению служебных обязанностей. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.
Ранее повторно госпитализированный в минувшее воскресенье шеф Пентагона, как объясняли в военном ведомстве, перенес ряд «нехирургических» процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом. В этот период обязанности Остина исполняла его заместительница Кэтлин Хикс, о чём проинформировали Белый дом и Конгресс США.

1 февраля Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.

Напомним, ещё 9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными». Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

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#сша
#здоровье
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#болезни
#люди
#сво
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Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах
13 февраля 2024, 22:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области более тысячи человек узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122. Проект уже запущен в 49 больницах, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Проект по информированию родственников пациентов, проходящих лечение в стационарах региона, запустили в прошлом месяце. Чтобы узнать о состоянии родственника, больше не нужно ехать в больницу. Достаточно поговорить по телефону с лечащим врачом пациента.
«Получить информацию о состоянии здоровья родственника можно, обратившись в службу «122» и оставив заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на волнующие его вопросы. Такой услугой воспользовались уже более 1 тыс. человек», – сказала Стригункова.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

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#минздрав мо
#больница
#здравоохранение
#здоровье
#пациент
#112
#телефон
#подмосковье
#московская область
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В Пушкине в будущем году построят детскую поликлинику с бассейном
13 февраля 2024, 22:03

Фото: Istockphoto / shironosov

В городском округе Пушкино стартовало строительство детской поликлиники на 400 посещений с лечебным бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
«В ведомство поступило извещение о начале строительства детской поликлиники. Сейчас идут подготовительные работы. Завершить возведение шестиэтажного здания площадью 10 тыс. кв. м. планируют к концу 2025 года», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в поликлинике оборудуют 12-метровый лечебно-плавательный бассейн для маленьких пациентов.

В здании также откроют педиатрическое отделение, зону вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребёнка, блок функциональной диагностики. зону реабилитации, а также обустроят детские уголки.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#строительство
#поликлиника
#дети
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Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
13 февраля 2024, 21:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1,7 тысяч жительниц Московской области с начала 2024 года прошли маммографию по самозаписи. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Самостоятельная запись на исследование в Подмосковье открыта для женщин старше 40 лет, не проходивших маммографию более двух лет.
«Рак груди – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Болезнь эффективнее поддаётся лечению на ранней стадии. Поэтому призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить диагностику молочных желёз. Именно для этого мы открыли самостоятельную запись на маммографию. Только с начала года такой возможностью воспользовались свыше 1,7 тысяч женщин», – отметила Стригункова.
По её словам, в результате у 155 пациенток были выявлены отклонения, а у пяти подтвердилась онкология. Все они направлены на лечение

Записаться самостоятельно можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.

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#здоровье
#здравоохранение
#онкология
#московская область
#подмосковье
#женщины
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