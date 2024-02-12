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Врач Воронкова развеяла популярный миф об эпилепсии

Врач Воронкова: приступ невозможно вызвать испугом
12 февраля 2024, 17:25
Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова объяснила, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.
Она отметила, что такие приступы, как правило, внезапны.

«Среди людей распространен миф, что вот человек идет, его собачка напугала, и начался приступ. Такого не бывает. Как правило, приступ может начаться внезапно. <…> Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, так как весь мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства», – поделилась в беседе с Газета.ру Воронкова.


Ранее онколог Хамис Магомедова заявлял, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии.

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#человек
#здоровье
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В Солнечногорске после капремонта открыли обновлённую центральную поликлинику
12 февраля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В солнечногорском микрорайоне Рекинцо завершился капитальный ремонт центральной поликлиники, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава. Медучреждение обслуживает более 50 тыс. жителей и рассчитана на 1,2 тыс посещений в смену.
«Жители Подмосковья должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях, поэтому в регионе реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Для удобства пациентов всё тяжёлое медоборудование в поликлинике перевели на первый этаж. Кроме того, в Солнечногорскую поликлинику в этом году планируют приобрести новый МРТ-аппарат взамен действующему», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
После ремонта здание полностью обновлено, инфраструктура выполнена по современному региональному стандарту «Наша поликлиника». В помещении появились комфортные зоны ожидания, установлена удобная навигация.

В обновлённом здании принимают терапевты, а также узкопрофильные специалисты – кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги.

Также в медорганизации работают кабинеты вакцинации и «Справка в один шаг», проводятся профосмотры, функционирует дневной стационар. Помимо того, в поликлинике действует Центр амбулаторной онкологической помощи.

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#светлана стригункова
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#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Онколог развеяла несколько популярных мифов о раке
Врач Магомедова: если у человека нет боли, это не говорит об отсутствии рака
12 февраля 2024, 14:57

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Онколог Хамис Магомедова заявил, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии. В разговоре с «Лентой.ру» она развеяла некоторые мифы о раке.

Врач пояснила, что злокачественные опухоли не передается от человека к человеку и слухи о его заразность — ложь. Онколог также отметила, что некоторые инфекции могут провоцировать развитие онкологи. К примеру, штаммы вируса папилломы человека могут приводить к развитию рака шейки матки, влагалища, вульвы, анального канала, полового члена, а также глотки и гортани.

Также рак не может передаваться по наследству. Как утверждает Магомедова, на проявление онкологии влияет совокупность факторов, среди которых могут быть вредные привычки, возраст и пол человека.

Онколог подчеркнула, что игнорировать врачей из-за отсутствия боли – крайне опасная ошибка в случае с онкологией. Врач отметила, что рак может развиваться без заметных симптомов, а болевые ощущения появляются, когда рак расширяется и затрагивает нервные окончания.

Медик напомнила, что побороть рак можно за счет ранней диагностики и быстрой терапии. Она призвала регулярно проходить профилактические осмотры и обследования, даже если ничего не беспокоит.

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#врач
#возраст
#развитие
#счёт
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В Подмосковье составили рейтинг округов по укомплектованности врачами
12 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/nortonrsx

Рейтинг округов Московской области по укомплектованности врачами первичного звена представила в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«В целом укомплектованность врачами первичного звена за минувший год у нас подросла на один процент и составила 88%», — отметила Стригункова.
Первое место в рейтинге заняли округа Ступино и Серебряные Пруды, где укомплектованность составила 100%. На втором месте Коломна и Шатура с укомплектованностью 99%, а замыкают топ-3 округа Волоколамский, Жуковский и Ленинский — там укомплектованность поликлиник врачами составила 94%.

Светлана Стригункова также рассказала, что в «красной зоне» по этому показателю остаются по итогам 2023 года шесть округов — на один меньше, чем годом ранее.

«В «красной зоне» осталось шесть округов. «Красной зоной» мы для себя считаем муниципалитеты, где укомплектованность ниже 80%», — пояснила Стригункова.
Самые низкие показатели отмечены в округах Лотошино и Кашира, где в первичном медицинском звене работают 74% врачей от необходимого. Проблемными также являются округа Фрязино (75%), Лыткарино (77%) и Протвино с Краснознаменском — по 78%.

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#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#врачи
#московская область
#подмосковье
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Названы самые востребованные меры поддержки медиков в Подмосковье
12 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/Halfpoint

В Московской области реализуется несколько программ, направленных на поддержку медицинских работников. О том, какие меры поддержки наиболее востребованы, рассказала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она отметила, что по числу получателей лидирует компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы.

«В 2023 году эту льготу получили 10 тысяч медиков, из них 2663 человека — из вновь трудоустроенных. (…) И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9 тысяч 625 человек», — сообщила Стригункова.

Доплаты молодым специалистам в минувшем году получали 4282 человека, а доплаты медперсоналу неотложной помощи — 4255 человек.

Востребованной мерой поддержки остаётся также социальная ипотека, предоставление врачам земельных участков и акция «Приведи друга».

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#здравоохранение
#медики
#медицина
#врачи
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
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В медучреждения Подмосковья за год пришли работать более 5,5 тыс. врачей
12 февраля 2024, 13:47

Фото: iStock/megaflopp

Более 5,5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. персонала среднего звена привлекли на работу в медицинские учреждения Московской области в 2023 году, такие цифры назвала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«За минувший год на работу в медицинские организации региона было приято 5 тысяч 591 врач и 7 тысяч 570 специалистов из среднего медицинского персонала. При этом больше всего медиков— по 2 тысячи человек из каждой из двух категорий — перешли на работу в Подмосковье из других регионов», — отметила Стригункова.
В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.

Лучшими большими округами по привлечению врачей по итогам года стали Одинцовский, где баланс найма и увольнений составил 55 человек, Мытищи — 42 человек. Среди округов с населением от 100 до 200 тысяч человек лидируют Егорьевский ( 17 врачей) и Жуковский ( 16 врачей), а среди округов с населением до 100 тысяч человек — Фрязино ( 14) и Волоколамский ( 9).

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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Вирусолог Альтштейн раскрыл, опасен ли вирус «Аляскапокс» для россиян
Вирус «Аляскапокс» безвреден и не приведёт к эпидемии, заявил вирусолог Альтштейн
12 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирус «Аляскапокс» не представляет опасности для россиян. Об этом «Радио 1» сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.
Ранее Депздрав Аляски сообщил, что на полуострове Кенай был зафиксирован первый случай смерти от нового вируса «Аляскапокс». У мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака, в связи с чем вирус легко проник в организм. Американец проживал в одиночестве, в лесной местности и часто контактировал с бездомной кошкой, которая ловила мелких грызунов. При этом тест на заражение вирусом, взятый у животного, показал отрицательный результат.

Альтштейн рассказал, что существует семейство поксвирусов. Некоторые из них могут привести к глобальным пандемиям. Например, в 1977 году с помощью вакцины была полностью уничтожена натуральная оспа, которая является самой опасной зафиксированной на данный момент разновидностью этого вируса. Однако лишь малая часть подвидов этого вируса способна разрастись к эпидемию.

«Аляскапокс» — это новый вирус. Однако это не означает, что он появился только сейчас — он существовал веками, его просто не выявляли ранее. Он встречается у мышей, белок и других мелких грызунов. Передаётся через животных, в том числе, и домашних», — объяснил вирусолог.
Альтштейн подчеркнул, что вирус был впервые обнаружен 9 лет назад, в 2015 году. За это время им переболели не более шести человек. Случай с мужчиной, умершим от этого вируса, является первым зафиксированным в мире. Но, по словам специалиста, летальный исход был спровоцирован обилием хронических заболеваний и преклонным возрастом американца.

Таким образом, сам по себе вирус достаточно безвредный. К тому же, как отметил собеседник «Радио 1», он с малой долей вероятности приведёт к эпидемии. Заболевание на данный момент было выявлено лишь на территории США.

Также вирусолог добавил, что вероятность завоза этого вируса на территорию России «чрезвычайно мала», поэтому паника по поводу этого вопроса совершенно неуместна.

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#вирус
#россия
#сша
#заболевания
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Онколог опроверг популярные мифы о раке
Онколог Магомедова: на появление онкологии влияет диета
12 февраля 2024, 13:07

Фото: iStock/CIPhotos

Онколог Хамис Магомедова развеяла несколько распространенных заблуждений о раке в беседе с «Лента.ру».
Первое заблуждение — что рак заразен. Хотя некоторые инфекции могут увеличить риск развития рака, сам по себе рак не является инфекционным заболеванием.
«Вирус Эпштейна-Барр может вызвать развитие лимфомы, гепатиты B и C повышают риск злокачественных опухолей печени, бактерия Helicobacter pylori может стать причиной развития рака желудка», – уточняет Хамис Магомедова.
Второе — миф о том, что рак не передается генетически. Несмотря на то, что лишь небольшая часть случаев рака связана с генетикой, возраст и пол также играют роль в вероятности заболевания.
«Употребление спиртных напитков повышает риск опухолей ротовой полости, ЖКТ, мочевого пузыря. Язвенный колит может стать причиной опухоли толстой кишки. Кроме того, на появление онкологии влияют диета, ультрафиолетовое излучение и радиация»,– говорит онколог.
Третье заблуждение — мышление, что отсутствие боли означает отсутствие рака. На самом деле, рак на ранних стадиях часто протекает без симптомов, поэтому регулярные осмотры и обследования важны для ранней диагностики.

Наконец, Магомедова подчеркнула, что рак — это не смертельный приговор. Ранняя диагностика и начало лечения могут повысить шансы на выздоровление.
Всем, независимо от наличия симптомов, рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры и обследования, чтобы своевременно выявить возможные проблемы.

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#подмосковье
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#вирус
#диета
#возраст
#диагностика
#развитие
#заболевания
#рак
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Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований
12 февраля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на расширенном заседании по цифровизации в сфере медицины.
«В обиход пациентов уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на приём к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники на горячих линиях. Получение медицинских услуг становится удобным и современным процессом. В 2023 году с помощью ИИ было обработано более 80 тысяч исследований», – сказал Голубев, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.
Там отмечается, что искусственный интеллект помогает врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты.

Кроме того, с прошлого года специалисты заполняют медицинские документы с помощью голосового ввода. Это позволило сократить до половины времени на описание исследования врачом. Проект внедрён в 69 медицинских организациях региона. Голосовым вводом было надиктовано свыше 37 тысяч часов информации.

На региональном портале госуслуг пациенты могут заказать девять видов справок. Только за прошлый год они получили около 228 тысяч онлайн-справок без посещения медучреждения.

Также для удобства жителей Московской области организовано получение телемедицинских консультаций. Для повторной консультации со специалистом не надо приходить в поликлинику – сделать это можно через интернет. Помимо этого, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. За 2023 год в Московской области было проведено 2,2 млн телемедицинских консультаций.

Получить такую консультацию можно после первичного очного посещения врача. Записаться на неё можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122 или на приёме у лечащего врача.

В Подмосковье записаться в поликлинику или вызвать врача на дом можно с помощью чат-бота. Чтобы начать им пользоваться, нужно перейти по ссылке. Цифровой помощник предложит несколько опций на выбор – запись на приём, вакцинацию, вызов врача на дом и другие.

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#медицина
#здравоохранение
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#врачи
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
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В Роспотребнадзоре оценили риски завода вируса «Аляскапокс» из США
Роспотребнадзор: завоз в Россию вируса «Аляскапокс» из США исключен
12 февраля 2024, 11:53

Фото: iStock/ismagilov

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза в Россию вируса «Аляскапокс», который был обнаружен на полуострове Кенай в США. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что вирус в основном передаётся мелкими млекопитающими, в частности, красными полевками и землеройками. Также распространять вирус могут домашние животные. В России на данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи этого вируса между людьми.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контролируют ситуацию на КПП у государственной границы.

Напомним, что 9 февраля на Аляске умер первый в мире человек, заразившийся вирусом «Аляскапокс». Заражение произошло из-за ослабленного от рака иммунитета мужчины. Он проживал в одиночестве в лесной зоне и часто контактировал с бездомной кошкой, которая часто царапала его и охотилась за мелкими млекопитающими.

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#роспотребнадзор
#вирус
#сша
#россия
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