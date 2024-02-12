Врач Воронкова развеяла популярный миф об эпилепсии

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Профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова объяснила, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.
Она отметила, что такие приступы, как правило, внезапны.
Ранее онколог Хамис Магомедова заявлял, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии.
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«Среди людей распространен миф, что вот человек идет, его собачка напугала, и начался приступ. Такого не бывает. Как правило, приступ может начаться внезапно. <…> Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, так как весь мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства», – поделилась в беседе с Газета.ру Воронкова.
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Мелисса Тимофеева