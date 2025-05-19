Врач рассказала, каким соком нельзя запивать лекарства

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Нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком. Об этом россиян предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По словам врача, в грейпфруте содержатся фуранокумарины, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за переработку лекарств.
В итоге в кровь поступает больше активного вещества, чем это необходимо, уточнила специалист.
Она также предупредила, что в сочетании с грейпфрутовым соком препараты от гипертонии могут резко понизить давление, а седативные препараты привести к чрезмерной сонливости.
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«Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств», — пояснила Кашух в беседе с Life.ru.
В итоге в кровь поступает больше активного вещества, чем это необходимо, уточнила специалист.
Она также предупредила, что в сочетании с грейпфрутовым соком препараты от гипертонии могут резко понизить давление, а седативные препараты привести к чрезмерной сонливости.
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Элина Позднякова