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Ученые назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона

Discover BMB: жареные во фритюре продукты провоцируют болезнь Альцгеймера
26 марта 2024, 21:21
Фото: istock / ahirao_photo

Фото: istock / ahirao_photo

Группа ученых из центрального университета Тамилнада в Индии обнаружили, что обжаренная во фритюре пища провоцирует деградацию нейронов и за счёт этого повышает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследований приводит Discover BMB.
Обжарка продуктов в большом количестве масла не только повышает калорийность пищи, но и лишает масло многих природных антиоксидантов и полезных свойств для здоровья. При повторном использовании масла оно может содержать вредные компоненты, такие как акриламид и трансжиры.

Исследования проводились на крысах: первой группе грызунов давали обычную пищу, второй группе к нормальному рациону добавляли 0,1 мл кунжутного масла, третей — столько же подсолнечного масла. Четвертой и пятой группе крыс давали предварительно разогретое кунжутное и подсолнечное масла.


Спустя 30-дневного эксперимента выяснилось, что у грызунов, потребляющих пищу с разогретым малом оказался повышенный уровень окислительного стресса в организме и воспаление в печени. У крыс также выявили значительные повреждения толстой кишки.

Ученые пришли к выводу, что потребление многократно разогретого масла нарушило липидный обмен в печени и снизило перенос важной для мозга омега-3 жирной кислоты DHA. Это все приводит к прогрессирующей потере функции нейронов, что характерно для болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов
26 марта 2024, 22:41

Фото: Istockphoto / dolgachov

Отучить детей от привычки проводить слишком много времени с планшетом или смартфоном можно только собственным примером. Такое мнение высказала врач-педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро. Она рассказала, как помочь ребёнку преодолеть зависимость от электронных устройств.
«Начать надо с себя, быть примером своим детям. Если мамы и папы сами не вылезают из телефонов, ребёнок будет подражать им. Во-первых, родителям важно проанализировать сколько времени они тратят на общение с ребёнком», – отметила врач, слова которой привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Во-вторых, по словам специалиста, необходимо найти замену технике.
«Нужно не отбирать гаджет, а подумать с учётом интересов ребенка, как дать ему другие возможности. Для кого-то это занятия спортом, для кого-то – творчеством. Ещё один вариант – завести четвероногого друга», – посоветовала Вайсеро.
Доктор считает важным приучать ребёнка общаться вживую: пригласить в дом друзей, отправиться всем вместе на пикник или в парк.

Врач назвала ещё один шаг к уходу от зависимости – установить определённое время, которое ребёнок может проводит за гаджетом. Однако при этом контролировать себя он должен сам.

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Долгопрудненские врачи избавили от боли в позвоночнике прыгнувшего с высоты пациента
26 марта 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали позвоночник 38-летнему пациенту после прыжка с высоты. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минздрава.
В стационар поступил мужчина со слабостью в ногах и резкой болью в пояснице, которая появилась у него три месяца назад после прыжка с высоты. Пациент был вынужден передвигаться с тростью.
После обследования у него диагностировали спондилолистез. При такой патологии позвонки смещаются относительно друг друга и могут давить на нервные волокна, вызывая боль.
«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство – заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника стабилизировали его титановыми фиксаторами. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал заведующий отделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. После реабилитации его выпишут на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Нутрициолог Придачина заявила об опасности веганства для беременных
26 марта 2024, 19:36

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Нутрициолог Ксения Придачина заявила, что веганство может быть опасно для беременных женщин, а также для детей и подростков.
Она пояснила, что такая система питания может вызвать дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода, что очень вредно для организма.

«Веганство вредно для беременных, детей и подростков. Есть риск развития анемии, задержки роста у детей из-за дефицита белка, цинка, витаминов В6, В12, витамина D, йода. Исключение животных продуктов из рациона детей и подростков не является полноценным питанием», — отметила в беседе с NEWS.ru Придачина.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека. По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.

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#витамины
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Врач Заплавнова: Излечиться от болезни можно нулевой и первой стадиях
26 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/Povozniuk

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что добиться полной пятилетней выживаемости при онкологии можно, выявив заболевание на нулевой или первой стадиях.
«Нулевая стадия: опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования просто удалить. Практически у 100% пациентов удаётся добиться ремиссии. Первая стадия: небольшая опухоль в пределах одного органа, немного больше нулевой. Её относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.

Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга.

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#лечение
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В Королёве построят поликлинику на тысячу посещений в смену
26 марта 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на тысячу помещений в смену, построят на улице Циолковского в Королёве — на территории Королёвской горбольницы № 1, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«По проекту, поликлиника рассчитана на обслуживание 600 взрослых и 300 маленьких пациентов за одну смену. Кроме того, в состав медицинского учреждения войдёт травмопункт на 100 посещений в смену», — уточнил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Общая площадь здания переменной этажности составит более 17 тысяч квадратных метров. Входы во взрослое отделение, детское отделение и травматологический пункт будут разными.

Приём в поликлинике будут вести терапевты и педиатры, а также узкие специалисты — офтальмологи, неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи и пр. Кроме того, в поликлинике будут организованы дневные стационары на 36 коек, центр здоровья и центр амбулаторной помощи онкобольным.

Строительство поликлиники должно быть завершено в 2026 году.

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#королёв
#поликлиника
#строительство
#мособлархитектура
#владислав гордиенко
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Диспансеризацию прошли с начала года около 900 тысяч жителей Подмосковья
26 марта 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 900 тысяч жителей Московской области прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры, многим это помогло начать своевременное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года профосмотры и диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 900 тысяч человек. В результате у них было выявлено более 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты ранее не знали», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
Чаще всего в ходе профилактических осмотров выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения. Кроме того, было выявлено 260 случаев онкологических заболеваний.

В министерстве напомнили, что для прохождения диспансеризации жители Московской области могут обратиться в свою поликлинику, кроме того, первый этап осмотра проводится и в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах, вошедших в программу «Эффективный ФАП».

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#диспансеризация
#профилактика
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье 2,5 тыс. детей осмотрели в мобильных комплексах НИКИ детства
26 марта 2024, 14:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Порядка 2,5 тыс. детей осмотрели специалисты мобильного комплекса НИКИ детства с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выездных комплексах работают узкопрофильные специалисты, которые помогают выявлять различные заболевания у детей и направляют их на своевременное лечение.

«В ходе выездов нашего мобильного комплекса врачи осмотрели уже 2.5 тыс. детей с начала года. Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.

Стоит отметить, что данная программа работает с 2022 года.

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#заболевания
#дети
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В Долгопрудном врачи поставили на ноги пациента с травмой позвоночника
26 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Долгопрудненские врачи провели операцию на позвоночнике 38-летнему пациенту после прыжка с высоты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
38-летний мужчина пришел в больницу с жалобами на слабость в ногах и резкую боль в пояснице. В ходе диагностики у него выявили спондилолистез — патология, при которой позвонки смещаются относительно друг друга и могут оказывать давление на нервные волокна, вызывая при этом боль.

«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство, во время которого заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника и исключения подвижности позвонков стабилизировали их титановыми фиксаторами. Операция прошла успешно и заняла 2 часа», - поделился зав отделения нейрохирургии Павел Савинков.

Стоит отметить, что сейчас мужчина проходит реабилитацию, после которой продолжит наблюдение у специалистов.

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#травма
#подмосковье
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В Балашихе врачи смогли вернуть зрение ослепшему пенсионеру
26 марта 2024, 12:57

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи полностью восстановили зрение ослепшему 68-летнему мужчине. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу мужчина обратился с жалобами на резкое падение зрение, которое он наблюдал в течении двух лет. В ходе осмотра врачи диагностировали катаракту обоих глаз.

«Из-за патологических изменений в хрусталике пациент смотрел на окружающий мир с ощущением пелены на глазах. Мы провели хирургическое лечение катаракты через микропрокол. В разрез ввели ультразвуковой зонд, который разрушил помутневший хрусталик, взамен установили прозрачную линзу. Операции на глазах были выполнены поэтапно с промежутком в один месяц. Сейчас пациент видит правым глазом на 100%. На левом глазу пока сохранился небольшой отек, но зрение постепенно восстанавливается», — поделился врач-офтальмохирург Александр Серпутько.

Стоит отметить, что на данный момент мужчина проходит амбулаторное лечение под наблюдением специалистов.

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