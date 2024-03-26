Ученые назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона

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Группа ученых из центрального университета Тамилнада в Индии обнаружили, что обжаренная во фритюре пища провоцирует деградацию нейронов и за счёт этого повышает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследований приводит Discover BMB.
Обжарка продуктов в большом количестве масла не только повышает калорийность пищи, но и лишает масло многих природных антиоксидантов и полезных свойств для здоровья. При повторном использовании масла оно может содержать вредные компоненты, такие как акриламид и трансжиры.
Исследования проводились на крысах: первой группе грызунов давали обычную пищу, второй группе к нормальному рациону добавляли 0,1 мл кунжутного масла, третей — столько же подсолнечного масла. Четвертой и пятой группе крыс давали предварительно разогретое кунжутное и подсолнечное масла.
Спустя 30-дневного эксперимента выяснилось, что у грызунов, потребляющих пищу с разогретым малом оказался повышенный уровень окислительного стресса в организме и воспаление в печени. У крыс также выявили значительные повреждения толстой кишки.
Ученые пришли к выводу, что потребление многократно разогретого масла нарушило липидный обмен в печени и снизило перенос важной для мозга омега-3 жирной кислоты DHA. Это все приводит к прогрессирующей потере функции нейронов, что характерно для болезней Альцгеймера и Паркинсона.
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Исследования проводились на крысах: первой группе грызунов давали обычную пищу, второй группе к нормальному рациону добавляли 0,1 мл кунжутного масла, третей — столько же подсолнечного масла. Четвертой и пятой группе крыс давали предварительно разогретое кунжутное и подсолнечное масла.
Ученые пришли к выводу, что потребление многократно разогретого масла нарушило липидный обмен в печени и снизило перенос важной для мозга омега-3 жирной кислоты DHA. Это все приводит к прогрессирующей потере функции нейронов, что характерно для болезней Альцгеймера и Паркинсона.
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Алина Юрчак