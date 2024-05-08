Сомнолог Полуэктов назвал способ борьбы с повторяющимися ночными кошмарами

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Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
По его словам, повторяющиеся кошмары могут говорить о том, что человек испытывает проблемы или стресс в реальной жизни, что и отражается на его снах. Поэтому он рекомендовал решать источник своих проблем в реальности, либо обращаться к специалисту для избавления от страшных сновидений.
Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказывал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.
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«Если это частая ситуация и она мешает человеку жить, то надо обращаться к специалисту. Бывает и так, что сновидения связаны с чем-то абсолютно понятным. Так, например, студенту, который не готовится к экзаменам, может еженощно сниться провал на экзамене. Просто нужно начать учить билеты», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.
Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказывал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.
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Мелисса Тимофеева